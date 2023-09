Casatenovo, scuole: il grazie al dirigente Izzi e gli auguri ad Ansaldi e Crippa

Presidi, il messaggio dell’amministrazione comunale di Casatenovo

CASATENOVO – Un grazie sentito e riconoscente al dirigente Renzo Izzi, trasferito in Toscana, per il lavoro svolto a Casatenovo e gli auguri di buon lavoro ai presidi Dario Crippa e Alessandra Ansaldi, nominati rispettivamente reggente all’istituto Fumagalli e reggetne, fino a fine anno, all’istituto comprensivo di Casatenovo.

E’ quanto esprime l’amministrazione comunale in questi primi giorni di settembre, caratterizzati dalla ripresa dell’attività delle materne e dall’imminente ripartenza, fissata per il 12 settembre, delle scuole dalla primaria alle superiori.

“Izzi ha sempre dedicato tanto tempo ed energie per il bene delle nostre scuole con competenza e con uno stile aperto e coerente che gli ha permesso di essere sempre una guida sicura per il corpo docenti, studenti, genitori e personale scolastico” ricordano in una nota il sindaco Filippo Galbiati e l’assessore Gaetano Caldirola evidenziando il ruolo svolto all’istituto Fumagalli e poi, nell’ultimo anno scolastico, anche al Comprensivo di Casatenovo. “Il risultato di questo lavoro è evidente per chi è vicino al mondo della scuola e per questo motivo gli auguriamo il meglio alla guida del nuovo Istituto che, siamo certi, continuerà a svolgere con grande serietà e dedizione”.

Un augurio rivolto anche a chi subentrerà al posto di Izzi: “Vogliamo allo stesso modo dare il benvenuto e augurare un buon lavoro al dirigente Dario Crippa – molto conosciuto nel nostro territorio e con cui collaboriamo positivamente da molti anni – alla guida dell’Istituto Fumagalli e alla professoressa Alessandra Ansaldi che conosce molto bene Casatenovo e che da poco è stata nominata reggente presso il nostro Istituto Comprensivo, garantendo sin d’ora ad entrambi il nostro costante supporto e collaborazione”.

Galbiati e Caldirola, a nome dell’intera Giunta, rimarcano: “La scuola ha un ruolo chiave per la crescita dei nostri ragazzi perché le tante ore passate in aula lasciano inevitabilmente tanti segni indelebili nelle vite di bambini, ragazzi, adolescenti e giovani. Un lavoro di qualità, fatto con passione e dedizione permette di potenziare il meglio di ogni ragazzo/a e contribuisce in modo fondamentale alla formazione degli uomini e delle donne di domani. È forse banale ricordarcelo? Non crediamo e per questo motivo cogliamo l’occasione per sostenere ed esprimere il nostro sentito ringraziamento anche a tutto il personale docente e educativo proprio all’inizio di un nuovo anno scolastico per la tante e difficili sfide che, per il loro ruolo, dovranno affrontare quotidianamente”.