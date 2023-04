Imbersago torna a colorarsi di giallo con la magia dei fiori di colza

Un colpo d’occhio impressionante per chi percorre la Sp 56 tra Robbiate e Brivio

Un’enorme macchia gialla con Grigne e Resegone sullo sfondo: lo spettacolo primaverile della colza in fiore a Imbersago

IMBERSAGO – Un colpo d’occhio impressionante, una magia che non stanca mai gli occhi. Stiamo parlando dell’incantevole distesa gialla creata dai fiori di colza, tornati a colorare con i toni della primavera i campi di Imbersago.

Impossibile non restare ammaliati dal panorama che appare di fronte agli occhi percorrendo la strada provinciale 56, da Robbiate a Brivio, seguendo il corso del fiume Adda.

Proprio per valorizzare quest’attrazione turistica naturale, resa possibile grazie al lavoro incessante di coltivazione svolto dai fratelli Villa, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabio Vergani, aveva provveduto nel 2021 a posizionare una panchina, posizionata in via Adda, appena dopo l’intersezione con la Provinciale, per ammirare, comodamente seduti, l’incantevole paesaggio dei campi coltivati a colza. Un’immagine suggestiva resa ancora più forte dallo sfondo, dove si ergono, statuarie, le Grigne e il Resegone.