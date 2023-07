La memoria di Casatenovo: apertura straordinaria dell’archivio comunale prof. Sandro Pirovano

Sono state promosse tre visite guidate all’archivio comunale prof. Sandro Pirovano

L’iniziativa, organizzata da Comune e Pro Loco, si terrà in occasione della festa patronale

CASATENOVO – Apertura straordinaria dell’archivio comunale prof. Sandro Pirovano sabato 15 luglio. In occasione della festa del paese, l’amministrazione comunale, in stretta collaborazione con la Pro Loco Casatenovo, proporrà l’iniziativa “La memoria di Casatenovo”, un’apertura straordinaria dell’archivio comunale prof. Sandro Pirovano per l’esposizione e la narrazione di documenti storici.

L’appuntamento è promosso con il patrocinio di Anai, associazione nazionale archivistica italiana Lombardia e prevede tre visite, alle 17.30, 18.30 e 19.30, riservate ognuna a un massimo 30 persone della durata prevista 40 minuti.

Le visite vanno prenotate entro il 13 luglio chiamando l’Ufficio Segreteria ai seguenti numeri:039.9235.212 – 039.9235.216 – 039.9235.223oppure inviare una mail a:

servizio.segreteria@comune.casatenovo.lc.it