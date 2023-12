La rimpatriata dei coscritti del 1948 fa riunire Olgiate e Calco

Ritrovo domenica scorsa per festeggiare i 75 anni

Una giornata di aneddoti e di ricordi per i coscritti del 1948, nati quando Olgiate e Calco erano ancora un Comune unico

OLGIATE – I coscritti della leva del 1948 di Calco e Olgiate hanno riunito formalmente i due comuni (all’epoca uniti in un unico Municipio) per festeggiare il loro 75° compleanno.

Un anniversario importante festeggiato in grande stile con una bella rimpatriata trascorsa domenica scorsa, 26 novembre, tra aneddoti e tanti racconti.

Il gruppo si è ritrovato alle 11 in chiesa a Olgiate per partecipare alla messa celebrata in ricordo dei coscritti defunti.

Dopodiché è stato il momento del pranzo al ristorante Bonanomi di Santa Maria Hoé dove, tra una portata e l’altra, hanno avuto modo di rivangare i moltissimi ricordi della loro gioventù.

Non poteva mancare una deliziosa torta a forma di 75 mentre l’alpino Pinuccio ha omaggiato tutte le “fanciulle” di un pupazzetto di legno fatto con le proprie mani.