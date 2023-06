L’ex ministro Martelli ospite del Rotary Club Colli Briantei

Incontro ricco di spunti e riflessioni martedì sera al ristorante Pierino Penati di Viganò

La serata ha sancito anche il passaggio del collare della presidenza da Franco Pulerà a Massimo Vialardi che guiderà il Rotary Club Colli Briantei per il 2023 – 2024

VIGANO’ – L’ex ministro della Giustizia Claudio Martelli è stato ospite martedì sera dell’incontro promosso dal Rotary Club Colli Briantei al Ristorante Pierino Penati. Il politico, scrittore e giornalista ha affrontato il tema, già titolo del suo libro, “Vita e persecuzione di Giovanni Falcone”, un tributo straordinario a uno dei più grandi eroi della lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione.

A introdurre l’incontro il presidente del Rotary Club Colli Briantei Franco Pulerà che ha spiegato: “Giovanni Falcone è stato un magistrato italiano di eccezionale coraggio e determinazione. La sua vita è stata dedicata alla lotta contro Cosa Nostra, e il suo impegno straordinario ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del nostro paese. Claudio Martelli, illustre scrittore e politico, ha lavorato intensamente per raccontare la vita di Falcone, affrontando la sua carriera, le sue sfide e il suo tragico destino. Attraverso una ricerca accurata e un’approfondita analisi, Claudio Martelli ci conduce in un viaggio nel cuore di Falcone, rivelando le sue battaglie e la sua lotta contro l’oppressione e l’ingiustizia e facendoci comprendere l’enorme pressione e la persecuzione a cui Falcone è stato sottoposto”.

La serata si è concretizzata in un dialogo tra Martelli e due illustri ospiti come Roberto Pennisi ed Angelo Jannone. Roberto Pennisi, da pochi mesi ha lasciato la toga per raggiunti limiti di età, ma come Falcone ha contrastato sino all’ultimo l’altra pericolosa organizzazione mafiosa italiana: l’’Ndranghèta. E proprio come Falcone a lungo ha dovuto affrontare rischi ed amarezze. Condannato a morte dai Piromalli per il cui maxiprocesso aveva diretto le indagini e retto l’accusa. Angelo Jannone da giovanissimo capitano a Corleone, ha lavorato per oltre 2 anni con Giovanni Falcone nelle indagini contro i Corleonesi e sul patrimonio del capo dei capi, Totò Rina. Con il dottor Pennisi in Calabria è stato artefice di numerose indagini contro le principali famiglie dell’Ndrangheta. Oggi è un affermato manager.

La serata non solo si è distinta per gli ospiti e il tema tanto attuale quanto rilevante, ma è stata anche l’occasione per ospitare il Governatore del Distretto Rotary 2042 per l’anno 2022-2023 Davide Gallasso, che ha voluto conferire la massima onorificenza rotariana, la Paul Harris Fellow a Dario Colombo e Ramona Brivio. Dario Colombo, socio fondatore del Rotary Club Colli Briantei, è titolare della Gioielleria Colombo con sede a Casatenovo e ha rivestito in più occasioni il ruolo di Presidente del R.C. Colli Briantei. Ramona Brivio è titolare di Tramite srl un’agenzia di comunicazione integrata nata in Brianza con sede a Carate Brianza e che negli ultimi 15 anni ha sviluppato e concretizzato tanti progetti di comunicazione per aziende, associazione ed enti. Nel 2015 è stata la più giovane presidente nominata a capo del Rotary Club Colli Briantei di cui è socia dal 2009.

La “Paul Harris Fellow” ha carattere internazionale; il suo nome è in onore di Paul Harris il fondatore del Rotary e viene assegna per meriti derivanti dall’attività filantropica.

Tra i presenti, il governatore eletto per l’anno 2023-2024 Giuseppe Del Bene e Carlo Fraquelli, governatore A.r. 2024-2025 e il Past Governor Giuseppe Navarini, Ramona Brivio, presidente della commissione distrettuale della pubblica immagine, Massimo Meroni presidente del RC Merate, Stefano Sampietro presidente del RC Milano Monforte, Elena Grassi membro della Commissione distrettuale “Borsa della Pace”, Luca Grimoldi segretario Distrettuale, oltre a Roberto Castelli, ministro alla giustizia dal 2001 al 2006, il Cav. Riccardo di Matteo, console onorario della Repubblica Ceca; Dott. Carlo Mazza Questore di Sondrio, Colonnello Gianfilippo Simoniello Comandante provinciale dei carabinieri per la provincia di Monza e Brianza e il Luogotenente Luca Carboni comandante dei Carabinieri di Arcore.

Un ultimo ma importantissimo avvenimento rotariano si è concretizzato durante la serata: il passaggio del Collare della Presidenza da Franco Pulerà a Massimo Vialardi che guiderà il Rotary Club Colli Briantei nell’anno rotariano 2023 – 2024.

“E’ con grande onore che mi accingo a rivestire il ruolo di Presidente del nostro Club. Oggi mi trovo di fronte a voi e a questa platea di personaggi che hanno speso molta della loro vita al servizio della collettività, non solo come un leader, ma come un compagno, un amico e un collaboratore. Il nostro Club, ha una storia ricca di successi e di dedizione al servizio, un’eredità che intendo onorare e portare avanti. Voglio iniziare esprimendo gratitudine al mio predecessore i cui sforzi hanno rinsaldato le basi per il nostro futuro. Riconosco l’importanza di assicurare una continuità nei progetti che abbiamo iniziato insieme e assicuro a tutti voi che continueremo su questa strada – ha affermato il Presidente eletto Massimo Vialardi-. Una delle priorità per il nuovo anno sarà la Salute Mentale. Per questo motivo con la partnership dell’Associazione EVOLVO | Mind in Progress, proseguiremo il Progetto ALLENAmente sostenendo percorsi di stimolazione cognitiva gratuita per soggetti fragili e daremo il via al progetto EQUILIBRAmente una iniziativa di promozione sociale rivolta al tema delicato della Salute Mentale”.