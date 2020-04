Lomagna, cuori blu sui balconi per celebrare la giornata mondiale per l’autismo

Oggi, 2 aprile, la giornata mondiale per l’autismo

Quest’anno, causa emergenza covid 19, la ricorrenza è stata ricordata… attraverso i balconi

LOMAGNA – Cuori blu sui balconi di Lomagna per celebrare la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Oggi, giovedì 2 aprile, molte abitazioni lomagnasi si sono colorate di blu sposando simbolicamente la causa della sensibilizzazione sull’autismo. A lanciare l’iniziativa è stata l’assessore all’Istruzione Elena Gandolfi.

“Quest’anno, non potremo celebrare la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo perché siamo tutti impegnati nell’osservare in maniera responsabile, coscienziosa e rigorosa le disposizioni per la prevenzione dal Coronavirus – ha detto – . Ma non vogliamo dimenticare una ricorrenza così importante, e anzi, in questo momento di difficoltà, dobbiamo essere più uniti nello spirito e farci forza a vicenda. Per questo abbiamo chiesto – insieme a un gruppo di persone che hanno a cuore il tema – di esporre ai nostri balconi il 2 aprile una stoffa blu (il colore simbolo dell’autismo) e invitato, specialmente i più piccoli (anche se l’invito è aperto a tutti) a realizzare un cuore blu, un cuore che doneranno ai loro amici quando li rivedranno: nell’attesa possono scambiarsi le foto delle loro creazioni”.

Tanti i bambini che, anche insieme agli insegnanti e ai genitori, si sono nella creazione dei cuori blu. Anche gli anziani del Centro Diurno Integrato Corte Busca hanno realizzato il loro messaggio. “In questo tempo complesso, con questa iniziativa vogliamo costruire ponti fra le persone, specialmente con chi soffre più di altri per l’assenza di contatti interpersonali. Teniamo accesa la luce della speranza, restiamo a casa, e rimaniamo in contatto fra di noi utilizzando le tecnologie, vicini anche se distanti!”