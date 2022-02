Lomagna si mobilita contro la guerra in Ucraina: due iniziative in agenda

Il primo appuntamento è in programma oggi, sabato, in piazza Citterio mentre domani raccoglimento al parco Verde

LOMAGNA – Due momenti diversi per dire no alla guerra in Ucraina. Lomagna si mobilita contro l’invasione russa per ribadire a gran voce la contrarietà a qualsiasi forma di conflitto armato. Il primo appuntamento è in programma questo pomeriggio, sabato, alle 16 in piazza Citterio grazie all’iniziativa promossa dalla nascente associazione Idea Lomagna che invita “tutti a far sentire il proprio no a questa assurda guerra”. Un evento che ha raccolto il plauso dell’amministrazione comunale i cui consiglieri di maggioranza e di minoranza hanno voluto aggiungere un momento di raccoglimento e vicinanza al popolo ucraino per domenica alle 17 al parco Verde.