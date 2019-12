Merate, al Villoresi va in scena la giornata della lettura

Protagonisti gli studenti della scuola primaria: per ogni classe è stato pensato un lavoro ad hoc

Tutti i lavori sono stati poi esposti in cortile dando vita al “Filo delle storie”

MERATE – Una mattinata intera dedicata al piacere di leggere, in tutte le sue diverse forme, dal gioco alla scoperta, alla creazione di storie. E’ quanto hanno vissuto questa mattina, mercoledì, gli studenti della scuola primaria del Collegio Villoresi. Nell’àmbito delle “Giornate speciali” che l’istituto presieduto da Stefano Motta organizza ogni anno per arricchire e movimentare il curriculum tradizionale (dalla Giornata Bianca sulla neve a quella della sicurezza, passando per il PigrecoDay giusto per fare alcuni esempio), gli alunni della primaria hanno potuto prender parte alla giornata della lettura. Per ogni classe, gli insegnanti hanno predisposto un percorso ad hoc.

I bambini delle classi prime hanno così potuto lavorare, nella loro aula di lettura, sul libro “La grande fabbrica delle parole”, raccogliendo le parole stese su un filo e fabbricando con esse le storie mentre quelli di seconda si sono un po’ riconosciuti e confrontati con i personaggi de “I 10 bambini più cattivi del mondo”.

Tuffo nella mitologia per i “colleghi” delle terze che hanno approfondito il mito del Minotauro mentre le quarte hanno lavorato su “L’odissea raccontata ai bambini”. Infine i grandi delle quinte hanno letto la bellissima storia di “Mio fratello rincorre i dinosauri”. I lavori prodotti dagli studenti sono poi stati esposti in cortile appesi ad un filo tra albero e albero, dando così vita a “Il filo delle storie”.

