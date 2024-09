Merate, ampliamento dell’asilo nido: affidato l’incarico ai progettisti

Grazie all’ampliamento verranno creati 30 posti in più all’asilo nido Girotondo

L’amministrazione comunale ha affidato la progettazione a uno studio di architetti: l’intervento dovrà essere messo a gara entro il 31 ottobre

MERATE – E’ stato affidato allo studio Adenti e Arata architetti associati di Castelleone in provincia di Cremona il servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di ampliamento dell’asilo nido Girotondo.

I progettisti hanno già iniziato a lavorare studiando la miglior soluzione per realizzare il nuovo blocco del nido destinato a ospitare i 30 posti in più da realizzare grazie ai contributi previsti dal bando del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Comune di Merate ha infatti ottenuto un finanziamento di 720mila euro, già integrato con una quota propria di circa 200mila euro, per potenziare la struttura situata in viale Verdi e destinata a ospitare la primissima infanzia, ovvero i bambini della fascia 0-3 anni.

Tra le richieste messe nero su bianco ai progettisti dall’amministrazione comunale, guidata da Mattia Salvioni, quella di non intaccare l’ampio giardino situato all’ingresso del nido, dotato di giochi e utilizzato anche per molte attività con i più piccoli.

L’ampliamento, che si concretizzerà, di fatto, con la realizzazione di due nuove e ampie aule, verrà quindi effettuato andando a “invadere” l’area verde situata al confine con il Centro diurno disabili, senza oltrepassare però il limite della palestra dell’ex scuole elementari, ora usata dal Cai.

L’amministrazione comunale, che nell’ultimo consiglio comunale aveva ratificato la variazione al bilancio con cui erano stati stanziati i soldi necessari per l’intervento, ha incaricato i progettisti tramite affidamento diretto: quest’ultimi hanno presentato uno sconto del 3% sull’importo dei lavori a base d’asta, aggiudicandosi l’appalto per 126.080,60 euro.

Ora bisognerà correre contro il tempo per essere pronti a bandire la gara d’appalto entro la scadenza del 31 ottobre, così come imposto dal bando del Pnrr.

A lavori completati la struttura sarà pronta ad accogliere 83 bambini.