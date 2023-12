Merate: il Castello Prinetti si illumina con le proiezioni di Natale

Dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì, le prove tecniche delle proiezioni in piazza Prinetti

Posizionate le prime luminarie in città: ed è subito Atmosfera di Natale

MERATE – Attese da grandi e piccini, sono arrivate le luminarie in città. E con esse anche le proiezioni sul Castello Prinetti con un suggestivo villaggio di Natale. Non sono infatti sfuggite le prove effettuate, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì, dai tecnici delle luci per testare e studiare al meglio la soluzione per colorare e illuminare con uno sfondo natalizio a tema la parete del Castello Prinetti che si affaccia sull’omonima piazza.

Proprio questa mattina, lunedì, l’assessore al Commercio Giuseppe Procopio aveva rassicurato che le luminarie e le proiezioni sarebbero state accese in tempo per la fiera di Sant’Ambrogio, in programma, come da tradizione, il 7 e l’8 dicembre.

Gli operai arrivati in piazza in mattinata sono riusciti a posizionare le prime luminarie, riproponendo le suggestive spirali posizionate sugli alberi che disegnano il cono ottico fino a piazza degli Eroi e, dietro, il Municipio.

Nel tardo pomeriggio, poi, mentre dal cielo cadeva un po’ di nevischio, i tecnici hanno montato i proiettori e iniziato a comporre, partendo dalla Torre, la composizione natalizia che, oltre al Castello, comprende anche la facciata di uno dei condomini della piazza.