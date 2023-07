Merate: il sogno di Nicole, 11 anni, ammessa all’Accademia del Teatro alla Scala

Nicole Casaletto è stata selezionata per entrare a far parte dell’Accademia del Teatro alla Scala

Da settembre inizierà la prima media a Milano, facendo allenamenti di danza tutti i pomeriggi

MERATE – Si è avvicinata alla danza da piccolissima e ora, a 11 anni, è stata ammessa alla scuola di ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala. Sono tante le emozioni e le soddisfazioni per Nicole Casaletto, giovanissima promessa della danza: la ballerina, allieva della scuola Novadanza di Merate, è stata infatti scelta per entrare a far parte, da settembre, dell’accademia, iniziando così un percorso di crescita per arrivare al professionismo.

Un percorso che si affiancherà strettamente a quello scolastico, frequentando il primo anno delle scuole medie alla scuola convenzionata con il teatro scaligero. Insieme a lei altri 13 compagni di classe, individuati dopo un’importante selezione iniziata prima con la visione di video, arrivati da ogni parte del mondo a cui è poi seguita un’audizione in presenza il cui il gruppo di 34 finalisti si è ulteriormente assottigliato fino ad arrivare alla classe attuale.

L’impegno richiesto sarà importante, lo sanno bene a casa Casaletto, dove il papà Alfredo, assessore al Bilancio in Comune, parla di “un’esperienza avvincente e stimolante” facendo chiaramente intendere che in famiglia nessuno si è montato la testa. “E’ stata Nicole a chiederci di poter partecipare alla selezione e l’abbiamo assecondata volentieri – racconta –. La danza è il suo sogno e si è sempre impegnata molto in questi anni cimentandosi non solo con la danza classica, ma anche con quella moderna e il musical”.

Da settembre Nicole inizierà a vivere a Milano così da poter frequentare scuola e accademia di danza senza dover affrontare lunghi spostamenti: “Fortunatamente mia sorella abita lì e la potrà ospitare”.

La giornata della giovane ballerina sarà particolarmente impegnativa con lezioni al mattino, trasferimento in pullman poi all’accademia della Scala per le lezioni di danza tutti i pomeriggi dopo la pausa pranzo e lo spazio compiti. “Nicole è contenta e convinta del percorso intrapreso. Vedremo come andrà perché si tratta di un cambiamento importante e significativo della sua routine quotidiana”.



A congratularsi con lei la scuola Novadanza, ricordando il percorso che ha portato l’ormai ex allieva a raggiungere questo agognato traguardo: “I suoi insegnanti Alessandro Grillo e Marta Romagna, già primi ballerini della Scala di Milano, avendo notato delle doti fisiche notevoli, l’hanno indirizzata verso questa difficile selezione superata poi con successo che riempie tutta la sua famiglia e la famiglia di Novadanza Merate di orgoglio. Ad maiora semper dolce Nicole”.