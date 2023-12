Merate, in città ben 2750 cani: potenziate le aree sgambamento

Stamattina l’inaugurazione di una delle due nuove aree per cani realizzate in città

Oltre 100mila euro investiti per ampliare l’offerta di zone per lo svago degli amici a quattro zampe

MERATE – Due nuove aree cani per intercettare il bisogno crescente di una città in cui risultano registrati ben 2750 amici a quattro zampe. Questa mattina, lunedì, l’amministrazione comunale ha inaugurato l’area per lo sgambamento dei cani realizzata all’angolo tra viale Turati e via degli Alpini.

Un taglio del nastro con cui la Giunta, guidata dal sindaco Massimo Panzeri, ha voluto simbolizzare gli interventi realizzati negli ultimi mesi intercettando e dando seguito a una richiesta crescente da parte della cittadinanza. “In occasione degli incontri tenuti per il rilascio del patentino per i proprietari dei cani era emerso il grande numero di cani presenti in città: paragonati al numero di nuclei familiari, stimati poco sopra le 6mila unità, vuol dire che praticamente una famiglia sì e una no hanno un cane” ha spiegato il sindaco.

Un numero importante che ha spronato l’amministrazione comunale ad ampliare l’offerta delle aree di svago riservate ai Fido meratesi. “Abbiamo ampliato e riqualificato la storica area cani presente all’ex parco Piramidi, ora parco Morvillo, posizionando una nuova recinzione e nuovi giochi. Poi abbiamo individuato altre due aree da riservare allo svago dei cani, una qui e una a Brugarolo, tra via 25 aprile e via 4 novembre”.

L’attenzione dell’amministrazione è stata rivolta anche al canile, come evidenziato dall’assessore all’Ambiente Fabio Tamandi: “Abbiamo accolto l’esigenza dei volontari dell’Enpa, che ringrazio per la collaborazione costante, di avere un’area di sgambamento all’interno del canile stesso”.

L’invito è quello a mantenere l’area pulita e decorosa, raccogliendo i bisogni dei propri cani. A breve l’area verrà dotata anche del dispenser per l’erogazione dei sacchetti per raccogliere le deiezioni.

Visto l’alto numero di partecipanti, verrà riproposto anche un corso per il rilascio del patentino per i proprietari dei cani.

I quattro interventi sono costati poco più di 100mila euro e sono destinati a non essere gli ultimi. E’ notizia degli ultimi giorni infatti l’acquisto da parte del Comune di due terreni all’asta, situati nella zona della piattaforma ecologica, che potrebbero prestarsi a ospitare la sede del nuovo canile provinciale. “Ci siamo candidati ufficialmente con Ats Brianza. Riteniamo che il luogo sia idoneo e risponda ai requisiti del caso – ha ribadito Panzeri -. Al momento, con il nostro canile sono convenzionati 24 Comuni. Con la nuova struttura che diventerebbe sia un canile rifugio che sanitario il numero potrebbe crescere”.