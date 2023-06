Merate: scritte no vax sul muro del cimitero

La scritta è stata realizzata con dello spray di colore rosso

Nuovo caso in città dopo l’imbrattamento registrato al liceo Agnesi

MERATE – Una nuova scritta no vax è apparsa in città. A essere imbrattato, questa volta, dopo l’increscioso episodio registrato al liceo Agnesi di via dei Lodovichi, è stato il muro di recinzione esterno situato sul retro del cimitero principale della città. Parole e simboli, incisi con la spray rosso, ben visibili a chi percorre via San Vincenzo salendo dall’ospedale Mandic con scritto un messaggio relativo ai malori improvvisi correlati alle vaccinazioni.

Dato il tema e la modalità del gesto, il sospetto è che ad agire possa essere stata sempre la stessa mano che già ha vandalizzato muri e vetrate del liceo di via dei Lodovichi. Un fenomeno che, purtroppo, non sembra circoscritto solo a Merate visto che nei giorni scorsi scritte analoghe sono apparse sui giochi nuovi installati nel parchetto per i bimbi in via Brianza a Perego.

Così come nel caso precedente registrato all’istituto superiore cittadino, il sindaco Massimo Panzeri ha espresso il proprio sdegno per l’atto di inciviltà, sottolineando come siano in corso indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire all’identità degli autori di entrambi i casi. La speranza è che particolari utili possano emergere dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere presenti in città.