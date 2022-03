Merate, stop alle vaccinazioni Covid all’area Cazzaniga e in ospedale

Chiusi dal 15 marzo l’hub vaccinale all’area Cazzaniga e l’ambulatorio ad hoc al Mandic

Rimane attivo, nel Lecchese, lo spazio allestito all’ospedale Manzoni. Prevista, dal 29 marzo, la chiusura anche di Lariofiere a Erba

MERATE – Stop alle vaccinazioni Covid a Merate: dal 15 marzo infatti cesseranno l’attività sia il centro allestito all’area Cazzaniga sia quello ricavato in un ambulatorio all’interno dell’ospedale Mandic di via Cerri.

Con un decreto della direzione generale Welfare di Regione infatti sono stati individuati i centri vaccinali che restano operativi in Lombardia e quelli che invece cessano l’attività.

Una decisione che è connessa “alla fine della fase dell’emergenza, prevista dal Governo per il 31 marzo 2022”. Allo stesso tempo l’obiettivo è quello di “ottimizzare le risorse umane del settore ospedaliero, al fine di riprendere progressivamente la normale funzionalità del sistema sanitario”.

Il decreto, inoltre, indica – per questa fase – “che le Ats dovranno coinvolgere maggiormente le farmacie territoriali e le cooperative dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta”.

Dopo la chiusura dell’hub del Palataurus, si riducono ulteriormente nel Lecchese gli spazi previsti per le vaccinazioni anti Covid. In provincia di Lecco sarà infatti possibile ricevere la somministrazione del vaccino solo all’ospedale Manzoni di Lecco.

Da segnalare, infine, che chiuderà i battenti anche il centro allestito a Lario Fiere a Erba. La chiusura, in questo caso, è fissata per il 29 marzo.