Merate: ultimati i lavori al Viganò finanziati con i fondi Pnrr

L’intervento, finanziato con i fondi Pnrr, è costato 968mila euro

Si è intervenuto su infiltrazioni, isolamento della copertura e messa in sicurezza della copertura con l’installazione di presidi anticaduta

MERATE – Sono stati ultimati negli scorsi giorni gli interventi di manutenzione straordinaria in copertura dell’istituto superiore Viganò di Merate, consegnati lo scorso 8 maggio.

Il progetto, dell’importo complessivo 968mila euro, è stato finanziato con fondi Pnrr, missione 4 istruzione e ricerca, componente 1 potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università, investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica.

L’intervento ha riguardato il corpo principale e il corpo palestra dell’edificio con molteplici obiettivi: dal risolvere problemi di infiltrazione acqua al migliorare le prestazioni di isolamento della copertura anche in previsione di una futura riqualificazione energetica dell’intero complesso scolastico passando per migliorare la messa in sicurezza della copertura con l’installazione di presidi anticaduta.

A livello architettonico, nel corpo principale e in una zona del corpo palestra è stata realizzata una copertura metallica in lastre di alluminio a bassa pendenza con giunto drenante soprastante uno strato di coibentazione realizzato con pannelli in lana di roccia dello spessore di 16 centimetri.

Per il corpo palestra l’intervento principale realizzato è stato quello di un’accurata revisione del manto di copertura e della lattoneria esistente.

Per quanto riguarda i presidi di sicurezza, sono stati installati, nel corpo principale e nel corpo palestra, parapetti di sicurezza in alluminio a contorno della copertura e sono state installate scale sempre in alluminio per il raggiungimento in sicurezza di tutti gli ambiti della copertura.

A completamento delle lavorazioni sono stati realizzati interventi localizzati di ripristino di finiture e di controsoffitto anti-sfondellamento, danneggiati dalle infiltrazioni d’acqua.