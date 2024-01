Parco del Curone: due proposte per il servizio civile

Le candidature vanno presentate entro il 15 febbraio: il servizio civile è rivolto a ragazzi tra i 18 e i 28 anni

Due i progetti a cui il Parco del Curone ha aderito: si tratta di “+ 40 anni di Parchi in Lombardia” e “Gestire 2024”

MONTEVECCHIA – Anche al Parco di Montevecchia e della Valle del Curone sarà possibile svolgere il servizio civile universale, l’opportunità riservata ai giovani fra i 18 e i 28 anni.

L’ente sovracomunale ha aderito infatti al programma denominato “Insieme per la terra”, dando la propria disponibilità a ospitare due dei progetti presentati da Area Parchi (Archivio Regionale dell’Educazione Ambientale dei Parchi lombardi), ovvero “+ 40 anni di Parchi in Lombardia” e “Gestire 2024”. Per scegliere, nella domanda, il Parco con sede a Cascina Butto bisognerà indicare il codice SU00276A10.

Il volontario del progetto “+ 40 anni di Parchi in Lombardia” potrà essere impegnato nelle attività di comunicazione ed educazione ambientale, con visitatori, scuole, ma anche nella predisposizione di materiali di comunicazione e con i social media.

I due volontari del progetto “Gestire 2024” collaboreranno invece nelle attività di monitoraggio degli ambienti naturali e nella realizzazione di interventi per la salvaguardia della biodiversità.

In particolare, saranno coinvolti nelle azioni di gestione ed animazione del territorio conseguenti all’imminente ampliamento del territorio protetto nel Monte di Brianza.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line entro e non oltre le 14 del 15 febbraio 2024. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it