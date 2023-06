Tanti appuntamenti nel weekend con il Maggio Imbersaghese

In programma una serata sui Vichingi, il concerto saggio degli allievi della scuola Imbersago musicale e il tradizionale mercatino dell’Antico

Continua con successo la rassegna del Maggio imbersaghese

IMBERSAGO – Il concerto saggio degli allievi della scuola Imbesago musicale, la serata dedicata alla scoperta della storia dei Vichinghi, nonché il tradizionale mercatino dell’Antico. E’ ricco e interessante il programma proposto per questo fine settimana nell’ambito del Maggio Imbersaghese, la tradizionale manifestazione promossa dal Comune insieme alle associazioni del territorio.

Si comincia venerdì 16 giugno con l’appuntamento in programma alle 21 in Mediateca organizzato dall’associazione Guarda c’è un Libro nell’albero. L’incontro, dal titolo “Il guerriero che ride”, fornirà l’occasione per parlare dell’epopea vichinga dalle origini ai Normanni con focus su storia, usi, costumi, conquiste e scoperte.

Sabato 17 giugno toccherà invece all’area polifunzionale ospitare, dalle 16.30, il concerto-saggio degli allievi della scuola Imbersago Musicale. Sono previsti tanti ospiti speciali, tra cui “Marvel Percussion Ensemble” delle scuole dell’infanzia di Merate e Imbersago, “22MQ” band emergente di Milano, interventi teatrali a cura di Rossella Rapisarda della compagnia teatrale Eccentrici di Dadarò. A seguire, aperitivo.

Infine, domenica 18 giugno, il centro storico farà da cornice, per l’intera giornata, al tradizionale mercatino dell’Antico organizzato dalla Pro Loco.