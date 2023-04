Merate, “un anno davvero ricco”: il bilancio della Pro Loco sul 2022

Ieri sera, giovedì, si è tenuta l’assemblea dei soci in sala civica

Approvati tutti i punti all’unanimità

MERATE – “Mi sento di dire che abbiamo centrato la finalità della nostra associazione che è quella di operare a favore dello sviluppo sociale e turistico della città con la valorizzazione delle potenzialità del nostro territorio dal punto di vista naturalistico, culturale, sociale e storico”.

Con queste parole la presidente della Pro Loco Simona Vitali ha introdotto la relazione sull’esercizio 2022 presentata ieri sera, giovedì, durante l’assemblea del sodalizio. Non molti gli iscritti che si sono ritrovati nella sala civica di viale Lombardia per approvare il bilancio consuntivo 2022 e il preventivo 2023, punti votati all’unanimità così come tutti gli argomenti inseriti all’ordine del giorno.

Nel suo discorso Vitali ha ricordato come il 2022 sia stato un “anno davvero ricco di proposte sia culturali che di eventi di piazza. Lo abbiamo chiuso con un bilancio positivo di partecipazione e di presenze , in particolare modo agli eventi estivi e quelli proposti per il mese di dicembre”.

Vitali ha poi voluto rimarcare la collaborazione con altre realtà associative della città, a cui ha rivolto un ringraziamento esteso all’amministrazione comunale.

Quanto ai prossimi appuntamenti si parte, o meglio si riparte a giugno con l’inizio della programmazione di E…State a Merate.