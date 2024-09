Agatha in Cammino presenta l’iniziativa “Camminare bene per stare bene”

Un’iniziativa dedicata alla promozione della salute attraverso il movimento

A partire dall’11 ottobre, ogni venerdì sarà possibile partecipare a una camminata di un’ora

ANNONE BRIANZA – Per il terzo anno consecutivo, “Agatha in Cammino” propone gli appuntamenti di Fitwalking, un’iniziativa dedicata alla promozione della salute attraverso il movimento. Questo programma incoraggia uno stile di vita sano e attivo, affrontando la sedentarietà e migliorando il benessere fisico e mentale dei partecipanti.

Gli incontri promuovono la socializzazione in un ambiente naturale e stimolante, offrendo un’opportunità unica per interagire con gli altri mentre si praticano attività all’aria aperta. È un’occasione imperdibile per chi desidera prendersi cura di sé in modo divertente e coinvolgente.

A partire da venerdì 11 ottobre, ogni venerdì alle ore 15, sarà possibile partecipare a una camminata di circa un’ora, con ritrovo alle ore 14:45 presso il Parco di Villa Cabella Lattuada ad Annone Brianza. Il percorso si snoderà lungo il suggestivo Percorso Vita di Annone, un itinerario ideale per unire esercizio fisico e benessere all’aria aperta. Ogni sessione inizierà con esercizi di riscaldamento e scioglimento e si concluderà con un momento di stretching, garantendo un approccio completo e sicuro all’attività fisica.

L’iniziativa sarà condotta dagli istruttori qualificati e volontari di Agatha in Cammino, Pietro Alborghetti e Susanna Comar, che accompagneranno i partecipanti in ogni fase dell’attività, offrendo supporto e consigli utili per massimizzare i benefici dell’esperienza.

Il Fitwalking offre un’opportunità ideale per chi desidera prendersi cura della propria salute in modo semplice e naturale, con l’obiettivo di prevenire le patologie croniche associate alla sedentarietà e promuovere il benessere fisico e mentale.

La partecipazione è aperta a tutti, con un contributo volontario a sostegno delle attività e dei progetti di Agatha in Cammino.

Per informazioni e iscrizioni: è possibile iscriversi inviando un’email all’indirizzo iscrizioni@agathaincammino-odv.org entro e non oltre le ore 18 del 7 ottobre.