Aido di Rogeno, nominato nuovo presidente Williams Mambretti

Presentato il programma del nuovo anno. Confermata la camminata “A pè per i prà” che si terrà nel mese di giugno

ROGENO – La sezione Aido di Rogeno ha nominato, il nuovo direttivo. Alla presidenza del Gruppo è stato nominato Williams Mambretti, che succede all’ormai ex presidente Gaetano Brivio. Brivo era stato alla guida dell’Aido Rogeno per ben otto anni e ora resterà nel direttivo dell’associazione per dare il suo prezioso contributo.

Durante l’assemblea, i membri del Consiglio hanno voluto ringraziarlo pubblicamente per quanto fatto nei due mandati da presidente. Presente anche il sindaco di Rogeno Matteo Redaelli, che si è unito ai ringraziamenti a Gaetano Brivio e ha fatto gli auguri di buon lavoro a Mambretti.

Ecco i membri del direttivo della sezione rogenese dell’Aido, fondata nel febbraio del 1996: oltre al presidente Mambretti e al suo predecessore Brivio, resta nel direttivo Maria Grazia Belotti in qualità di vice presidente; Rossana Cazzaniga è stata nominata amministratore; Eleonora Brivio è stata eletta segretaria. Nel Consiglio ci sono inoltre Cristiano Mambretti, Maria Grazia Gerosa, Giovanna Sansone, Elisa Brivio, Mario Corti e Gloria Corti.

Durante l’assemblea è stato tracciato il bilancio delle attività del 2023 e sono state rese note le attività in programma per quest’anno. Sicuramente confermata la camminata non competitiva “A pè per i prà” che si terrà nel mese di giugno. Prosegue anche la collaborazione con la scuola primaria con un incontro con gli alunni della classe 5^.

Il gruppo si è detto disponibile a partecipare agli eventi delle associazioni comunali per sensibilizzare sul tema della donazione degli organi e ha puntato l’attenzione su “Una scelta in Comune”, ovvero esprimere la propria scelta di adesione o meno alla donazione di organi all’atto del rinnovo della Carta d’Identità presso il Comune.

Infine tutti i presenti hanno voluto augurare buon lavoro al neo presidente Mambretti e rivolgere un ringraziamento al direttivo uscente.