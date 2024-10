Amarcord e brindisi: i “ragazzi” del ’74 di Annone festeggiano i 50 anni

L’inizio della serata è stato segnato da un gesto speciale: a tutte le donne presenti è stato offerto un fiore, un omaggio che ha subito creato un’atmosfera calorosa. La cena, conviviale e ricca di spensieratezza, ha dato spazio ai ricordi, con ognuno degli ex compagni che, in un minuto, ha riassunto la propria vita dalla fine delle scuole elementari ad oggi. Un esercizio di memoria e condivisione che ha suscitato risate e commozione, mentre vecchi legami si sono rinsaldati e nuove connessioni si sono create.

Un momento di particolare emozione è stato quello della videoconferenza con la Maestra Maria Assunta Campanelli, affettuosamente chiamata “maestra Mery”, che ha insegnato proprio alla classe del ‘74 a partire dal 1982. La maestra, da poco in pensione, si è collegata da casa per salutare i suoi ex alunni, portando con sé una ventata di nostalgia. Per tutti, e per la stessa Mery, è stato un momento toccante, che ha riportato alla memoria i giorni dell’infanzia e dell’aula scolastica, aggiungendo ulteriore valore alla serata.

La rimpatriata si è conclusa con un brindisi corale, accompagnato dalla promessa di ritrovarsi più spesso in futuro, senza lasciare trascorrere altri dieci anni prima del prossimo incontro. I “ragazzi del 74” di Annone hanno dimostrato che, nonostante il tempo passi, il legame che li unisce resta forte e autentico.

Tra i presenti: Marco Longoni, Stefano Mainetti, Carlo Alberto Bartesaghi, Maria Panuccio, Barbara Predomo, Paolo Cesana, Alessandro Nava, Gianluca Tentori, Marco Sesana, Moreno Castelnuovo, Antonio Brambilla, Sabrina Bartesaghi, Elena Mauri, Luisa Sala, Sabina Ferrero, Debora Binda e Valeria Colombo. Un gruppo affiatato, simbolo di una generazione che continua a condividere valori e amicizie di lunga data.