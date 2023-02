Oggionese. 14 Comuni uniti per la Turchia: raccolta di viveri e fondi

Un gesto a sostegno del popolo turco terremotato

Municipi, oratori e scuole trasformati in ‘hub’ di raccolta. A ritirare i beni l’Associazione Culturale Alevite Bektasi d’Italia, fino al 28 febbraio

OGGIONO – Realtà dell’oggionese unite in prima linea per sostenere il popolo turco colpito dal terremoto: vista la tragica calamità, 14 Comuni hanno scelto di partecipare alla raccolta di viveri e fondi organizzata dall’Associazione Culturale Alevite Bektasi d’Italia, con sede a Lecco. Sono Annone Brianza, Bosisio Parini, Castello Brianza, Cesana Brianza, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Oggiono, Rogeno e Sirone.

Con il sostegno del Consolato Generale di Turchia e l’Ambasciata di Turchia, l’associazione lecchese ha infatti avviato nei giorni scorsi una raccolta di viveri, generi di prima necessità e fondi, nell’ambito del disastro sismico di Kahramanmaraş. Per promuovere la loro campagna, le Amministrazioni comunali hanno quindi deciso di prevedere dei punti di raccolta sul territorio.

Si possono donare i seguenti beni di prima necessità fino al 28 febbraio: alimenti a lunga conservazione, in scatola e resistenti; alimenti per bambini; pannolini per bambini e pannoloni per adulti; prodotti per la pulizia e l’igiene e assorbenti.

PUNTI DI RACCOLTA

Per i Comuni di Rogeno e Cesana Brianza presso la scuola primaria (a inizio o fine degli orari delle lezioni);

presso la scuola primaria (a inizio o fine degli orari delle lezioni); Per i Comuni di Annone, Bosisio Parini, Castello Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Molteno, Oggiono e Sirone presso il Municipio nei consueti orari di apertura al pubblico;

nei consueti orari di apertura al pubblico; A Garbagnate Monastero i punti di raccolta sono due: presso il Comune e presso la scuola dell’infanzia sempre negli orari di apertura;

i punti di raccolta sono due: presso il Comune e presso la scuola dell’infanzia sempre negli orari di apertura; A Nibionno i beni si potranno consegnare presso l’ex scuola media nei normali orari di apertura;

i beni si potranno consegnare presso l’ex scuola media nei normali orari di apertura; Infine, a Colle Brianza, il punto di raccolta è presso l’oratorio durante l’apertura alla cittadinanza.

I beni donati verranno poi ritirati dai volontari dell’Associazione Culturale Alevite Bektasi d’Italia e saranno depositati presso la sala civica di Casletto che il Comune di Rogeno ha concesso in via del tutto gratuita per questa causa benefica. Infine i beni saranno inviati direttamente in Turchia a sostegno della popolazione.

Ricordiamo infine che è possibile effettuare anche donazioni economiche al conto corrente bancario attivato dall’Ambasciata di Turchia a Roma: IBAN ITN87N0200805001000106665316. Sarà necessario indicare come beneficiario: Ambasciata di Turchia. La causale (obbligatoria): Donazione per il terremoto in Turchia.