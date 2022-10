L’associazione dei genitori delle scuole di Garlate, Olginate e Valgreghentino

Pronta a sostenere nuovamente il percorso formativo degli studenti attraverso numerose progettualità

OLGINATE – Di pari passo con l’inizio del nuovo anno scolastico anche Scuolaboriamo, l’associazione dei genitori delle scuole di Garlate, Olginate e Valgreghentino, è pronto a sostenere nuovamente il percorso formativo degli studenti attraverso numerose progettualità. Archiviata l’edizione 2022 della “festa di fine estate” svoltasi lo scorso 8 settembre a Valgreghentino, il Consiglio Direttivo riunitosi nei giorni scorsi ha verificato la disponibilità degli esperti per la realizzazione di quei progetti che nel corso degli anni sono entrati a far parte a pieno titolo dell’offerta formativa ed in particolare:

Progetto Io imparo così, relativo allo screening DSA, dedicato agli alunni delle classi terze primaria;

Progetto Porcospini, per le classi quarte primaria;

Progetto Porcospini Bullout per le classi quinte primaria;

Progetto Porcospiniweb per le classi seconde della secondaria;

Progetto Lezioni di lingua straniera con insegnante madrelingua per varie classi della primaria e secondaria;

Progetto Piedibus Olginate, che quest’anno conta 108 bambini iscritti e circa 50 accompagnatori volontari;

Progetto Piedibus Valgreghentino che quest’anno conta circa 80 bambini iscritti e 50 accompagnatori volontari

Nel corso degli anni, grazie ad un’attenta gestione delle risorse da parte dell’associazione, è stato possibile garantire lo svolgimento dei progetti, aumentando, come avvenuto già lo scorso anno, le ore di lezioni con insegnante madrelingua e inserendo da quest’anno un nuovo progetto per l’infanzia. Un impegno economico non indifferente, pari a circa 25.000 euro, affrontato grazie al sostegno delle amministrazioni comunali di Olginate, Garlate e Valgreghentino ma anche del tesseramento dei genitori.

Proprio a quest’ultimi Scuolaboriamo intende rivolgere il più accorato appello affinché il tesseramento venga fatto da tutti, quale gesto concreto di compartecipazione alle spese per l’attuazione dei progetti. Un contributo di 5 euro (quota minima), rimasto invariato da oltre 10 anni, che consente però di realizzare i progetti noti, con una ricaduta sui bambini in termini qualitativi di ben più ampio valore. Solo grazie al tesseramento sarà infatti possibile garantire in futuro l’attivazione di tutti i progetti.

E’ possibile aderire all’associazione in occasione delle Assemblee di classe previste per il 19/20/27 ottobre, oppure contattando i membri del Direttivo o ancora rivolgendovi agli esercizi commerciali indicati sul sito dell’associazione (www.scuolaboriamo.it). Il tesseramento infatti consente anche di usufruire di numerose promozioni in alcuni esercizi commerciali del territorio! Per restare informati in tempo reale sulle attività di Scuolaboriamo è possibile connettersi al sito www.scuolaboriamo.it oppure seguire i profili social dell’associazione su Facebook e Instagram.