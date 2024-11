A Valmadrera un incontro dedicato all’educazione dei bambini

L’evento avrà luogo al Fatebenefratelli mercoledì 20 novembre

“Un’opportunità per acquisire una conoscenza profonda che permetta di amare i bambini in modo sempre più consapevole”

VALMADRERA – Il Centro Culturale Fatebenefratelli ospiterà un incontro sul tema dell’educazione infantile, dal titolo “Quanta pazienza hanno i bambini a stare con noi!”. L’evento vedrà la partecipazione del dott. Ezio Aceti, psicologo esperto in età infantile, che offrirà il suo contributo durante l’incontro.

Il relatore della serata, Ezio Aceti, si occupa della formazione di genitori, insegnanti, educatori, pediatri, catechisti e operatori sanitari. Noto scrittore di testi educativi sull’infanzia e l’adolescenza, è anche un brillante conferenziere, apprezzato per la sua capacità di trasmettere conoscenze in modo chiaro e coinvolgente.

“L’educazione e la crescita serena dei nostri bambini sono al centro di una serata pensata per supportare genitori e nonni nella comprensione dei meccanismi di sviluppo infantile, dalla nascita fino ai 6 anni – spiegano gli organizzatori dell’incontro – Un’opportunità per acquisire una conoscenza profonda che permetta di amare i bambini in modo sempre più consapevole, di coglierne i bisogni e di scoprire, ancora una volta, le loro straordinarie potenzialità”.

L’evento, che si terrà il 20 novembre alle ore 20.45, è patrocinato dal Comune di Valmadrera e organizzato dalla Scuola dell’Infanzia “L. Gavazzi” e dalla Sezione Primavera “A Piccoli Passi”.

Per richiedere informazioni, è possibile contattare la Scuola dell’Infanzia al numero 0341/581069 o inviando una e-mail a segreteria.gavazzi@fondazioneparmigiani.org

L’incontro è aperto a tutti e gratuito.