Valmadrera. Inaugurato il parcheggio di via Mons. Pozzi realizzato dal comune

27 nuovi posti auto, riqualificato anche il marciapiede e creato un attraversamento pedonale

Investiti 125.000 euro: “Oggi diamo una risposta a una richiesta dei residenti della zona”

VALMADRERA – “Oggi diamo una risposta a una richiesta dei residenti della zona. Da parte del comune è stato fatto un investimento importante, circa 125.000 euro. Una scelta dell’amministrazione (che non ha avuto nessun tipo di finanziamento) che ha deciso di realizzare questo parcheggio con 27 posti in una zona densamente abitata. Oggi noi stiamo seguendo qualcosa come 9 cantieri in città perciò il mio ringraziamento va all’architetto Marco Nava, responsabile dell’ufficio Lavori Pubblici. Nel giro di pochi giorni, infatti, inaugureremo gli spazi dello sport all’aperto e della nuova area camper“.

Il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi questa mattina ha tagliato il nastro della nuova opera realizzata in via Monsignor Pozzi dalla ditta Duemme su progetto dell’ingegner Massimiliano Valsecchi che è entrato nel merito dei lavori dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno collaborato: “Si tratta di un’area di circa 1.200 metri quadri di cui è stato asfaltato nemmeno un terzo. Un’opera che non ha nessuna rilevanza di invarianza idraulica, ovvero tutte le acque meteoriche vengono convogliate nel sottosuolo dove c’è una vasca di circa 110 metri cubi che ne permette il rilascio lentamente nel terreno. Neanche una goccia viene riversata nelle tombinature stradali e poi nei torrenti. Sono stati piantati alcuni alberi, messa una siepe e, purtroppo, abbiamo seminato l’erba proprio poco prima che cominciasse il caldo anomalo perciò oggi non vediamo il verde che dovrebbe esserci”.

Nel contesto della realizzazione del parcheggio è stato anche riqualificato e messo a norma il marciapiede esistente e creato un attraversamento pedonale con tanto di lastre tattili per non vedenti.

“Grazie alla Giunta che ha voluto condividere questo investimento e al consigliere Mazzitelli che sin dall’inizio ha segnalato la carenza di parcheggi in questa zona – ha concluso il sindaco Rusconi -. Ci sono tante necessità in comune e rispetto a una domanda infinita le risorse sono infinite, stiamo comunque finendo tutta una serie di opere pubbliche e tutto questo è possibile soprattutto grazie alla struttura comunale che non viene mai citata”.