Valmadrera. Ultimati i lavori di asfaltatura in via Parini e via Cavour

Contestualmente svolti importanti opere di rifacimento dei sottoservizi

“Portata a compimento un’altra importante opera di riqualificazione del centro storico cittadino”

VALMADRERA – Sono state ultimate in questi giorni le opere di asfaltatura definitiva lungo tutta via Parini e lungo via Cavour, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Parini e il Centro Culturale Fatebenefratelli. Tali interventi sono il corollario delle importanti opere di rifacimento dei sottoservizi a rete, che hanno interessato le vie del centro storico nel corso dell’ultimo anno.

In particolare il comune ricorda che gli interventi posti in essere sulle due arterie sopra citate hanno interessato:

Il rifacimento condotte di distribuzione del gas metano a cura della società Le Reti Gas Spa di Como;

Il rifacimento condotte di distribuzione acqua potabile a cura di Lario Reti Holding Spa di Lecco;

Lo sdoppiamento delle reti di fognatura acque nere e tombinatura comunale sempre a cura della società Lario Reti Holding Spa, di Lecco.

Inoltre, in occasione delle opere l’Amministrazione Comunale ha proceduto a fare installare anche un sistema di telecamere per la videosorveglianza, nell’ambito dell’implementazione dei servizi legati alla sicurezza per i cittadini sul territorio comunale, gestiti e monitorati dal Comando della Polizia Locale.

“Si è così portata a compimento un’altra importante opera di riqualificazione del centro storico cittadino che ha permesso di rinnovare importanti sottoservizi a rete a servizio degli utenti”.