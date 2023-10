Ballabio. Danilo Fezzi è il nuovo coordinatore della Protezione Civile

La nomina durante l’assemblea del gruppo, insieme a quella di altre cariche

Fezzi va a sostituire Bertolotti. Protezione Civile di Ballabio presto protagonista di un’importante esercitazione

BALLABIO – Danilo Fezzi è stato scelto come nuovo coordinatore della Protezione Civile di Ballabio. La nomina durante l’assemblea del gruppo, durante la quale sono stati nominati anche i responsabili della segreteria Saverio Mandolino e Katerina Wysocka. Eletti invece come responsabili attrezzature Giusy Adamoli e Roberto Invernizzi. Confermato Roberto Sala come vice coordinatore.

Fezzi va a sostituire Adriano Bertolotti, che ha lasciato l’incarico per motivi personali.

“Sono contento per la nomina di Danilo Fezzi a cui faccio il mio migliore augurio di buon lavoro – dichiara il sindaco Giovanni Bruno Bussola –. Ringrazio tutto il gruppo di Protezione Civile recentemente impegnato per l’emergenza a Balisio e che, nel prossimo mese, tempo permettendo, sarà al centro di un’importante esercitazione con altri gruppi di Protezione Civile nell’ambito del progetto di Fiumi Sicuri promosso dalla Provincia di Lecco”.