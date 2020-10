Ballabio. Riapre la farmacia: “Una bella notizia per la nostra comunità”

La farmacia era stata chiusa in via precauzionale

Nella giornata di ieri il via libera da Ats per la riapertura

BALLABIO – “A seguito delle nuove informazioni ricevute in data 22.10.2020 in merito alla situazione sanitaria interessante la titolare della farmacia Paoletti di Ballabio, è stata disposta la revoca della precedente ordinanza di chiusura”.

Lo ha annunciato ieri, giovedì 22 ottobre, il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola con una nota pubblicata sul sito internet del comune. La farmacia del paese era stata chiusa nei giorni scorsi per precauzione.

“Non appena ricevuta la comunicazione dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS – dichiara il sindaco Bussola – ho immediatamente disposto la riapertura. Sono lieto che la dott.sa Lucia Paoletti possa riprendere fin da subito la propria attività, una bella notizia per tutta la nostra comunità. Ringrazio per la disponibilità la Farmacia San Calimero di Pasturo e i volontari della Croce Rossa Valsassina che domani (oggi, ndr) effettueranno l’ultima consegna per i farmaci precedentemente prenotati da diversi cittadini ballabiesi Queste sono le belle notizie che vorrei sempre dare. Alla dott.sa Lucia Carlotta Paoletti

l’augurio di buon lavoro”.