Barzio. Diversi interventi in corso per migliorare il paese

Dalla riqualificazione dell’area giochi al ponte del Noccolo, al murales dedicato a Manzoni

La manutenzione del cimitero e lavori in vista anche all’ex municipio

BARZIO – Sono tanti gli interventi attuati dall’amministrazione comunale di Barzio per migliorare il paese. Non si tratta di grandi cantieri, ma di opere di varia portata che interessano diverse zone del territorio comunale.

Fra le più importanti spicca quella conclusa poche settimane fa, per la riqualificazione del parco giochi di via Provinciale (adiacente la tensostruttura e accessibile anche dal piazzale del mercato).

“Qui è stato completato un intervento pensato per rendere inclusivo questo spazio dedicato ai più piccoli, che ora è accessibile anche ai bambini con difficoltà motorie – spiega il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia – Sono stati posizionati nuovi giochi e si è provveduto alla posa di una nuova pavimentazione sintetica. Il parco è già aperto e, in occasione delle recenti vacanze di Pasqua, è stato utilizzato da tanti bambini del paese e turisti; riscuotendo anche l’apprezzamento dei genitori”.

Altra opera conclusa è quella che ha riguardato il rifacimento del ponticello dei Noccoli, che collega l’area antistante il palazzetto dello sport con quella dei campi da tennis.

Con la stesura dell’asfalto, realizzata la scorsa settimana, il ponticello è ora completamente fruibile.

Inoltre, non è certo sfuggito ai cittadini l’intervento in corso all’incrocio fra via Provinciale e via Milano, dove l’artista Francis Nathan Abiamba in arte Afran sta restaurando il murales dedicato ad Alessandro Manzoni e ai Promessi Sposi. Un chiaro riferimento al legame fra Barzio e il grande scrittore, di cui quest’anno ricorre il 150 anniversario della morte (Manzoni è deceduto a Milano, il 22 maggio 1873).

“I lavori, salvo ritardi dovuti alle condizioni meteo sfavorevoli, si concluderanno in tempo per le celebrazioni dell’anniversario – sottolinea il sindaco – Si tratta di un importante omaggio del nostro paese nei confronti di Alessandro Manzoni. Un intervento per la realizzazione del quale il Comune si era mosso già dallo scorso anno e che ora, finalmente, grazie all’artista Afran, è in fase di attuazione”.

Tornando ai lavori pubblici, si è provveduto ad approvare una variazione al bilancio necessaria per procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero di Barzio. In particolar modo si procederà alla sistemazione dei vialetti con la posa di pavimentazione in autobloccante; la sistemazione dei muri interni ed esterni ammalorati. Inoltre, alcune settimane fa è stata completata la manutenzione straordinaria al manufatto destinato alla camera mortuaria.

La pavimentazione in autobloccante sarà impiegata anche in centro paese, per la sistemazione del vialetto pedonale denominato “Via Cesura” che collega via Martiri Patrioti Barziesi al piazzale del Mercato.

Lavori in vista anche sullo stabile dell’ex Municipio in via Roma e al palazzetto dello sport, dei Noccoli. Entrambi gli edifici saranno interessati da interventi propedeutici alla posa dei pannelli solari fotovoltaici.

Infine il sindaco informa che “tramite i volontari di cui fanno parte, oltre al sottoscritto anche alcuni membri dell’Amministrazione, si è provveduto al taglio delle ramaglie e degli arbusti sulla pista ciclabile di Barzio. Si stanno, inoltre tinteggiando e sistemando tutte le panchine poste sul territorio comunale, che vi assicuro sono numerose. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma contiamo di finire per l’estate”.