Capra Orobica. Domani e domenica la Mostra Regionale a Casargo: oltre 400 capi iscritti

Capre valsassinesi, valtellinesi, comasche e bergamasche pronte a sfilare nel paese dell’Alta Valle

Stasera convegno in sala civica dal titolo ‘Quando le capre erano perseguitate’

CASARGO – Manca pochissimo alla 32° edizione della Mostra Regionale della Capra Orobica prevista a Casargo questo fine settimana. Ben 420 le capre iscritte nelle diverse categorie in concorso provenienti da allevamenti Valsassinesi, dalle province di Lecco, Sondrio, Como e Bergamo, che raggiungeranno il paese dell’Alta Valle per sfilare sotto gli attenti occhi della giuria sabato e domenica ma anche, c’è da scommetterlo, dei tanti appassionati ed estimatori della manifestazione.

L’evento partirà già questa sera, venerdì, con l’interessate convegno ‘Quando le capre erano perseguitate’, a cura del Prof. Michele Corti, che aprirà una finestra sul passato ripercorrendo alcune fasi storiche in cui l’allevamento caprino era avversato dalle autorità. La capra infatti, nota anche come “animale della miseria”, poiché si adattava a qualsiasi terreno e alimentazione, finiva però per rappresentare una minaccia indiretta per la rigenerazione dei boschi, in secoli in cui il loro sfruttamento era intensivo. Una condizione molto differente a quella dei giorni nostri. L’ appuntamento alle ore 21.00 in sala civica a Casargo.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE COMPLETO