Casargo, Babbo Natale arriva in paese e incontra bimbi e famiglie

Appuntamento al Parco delle Chiuse

Domenica si accende l’albero di Natale

CASARGO – Con dicembre e l’avvicinarsi al periodo delle feste si intensificano eventi ed appuntamenti a tema che tanto piacciono ai bambini e anche a molti adulti, così tra i più piccoli cresce l’attesa per l’appuntamento con Babbo Natale che proprio in questi giorni, attraverso il suo entourage di renne ed elfi, ha confermato la sua presenza a Casargo al Parco delle Chiuse, per sabato pomeriggio (9 dicembre) quando riceverà direttamente dalle manine dei suoi numerosi piccoli fan le letterine.

Un appuntamento quello di sabato che, dopo il successo delle scorse edizioni, viene riproposto e nuovamente vede la partecipazione delle tre Amministrazioni comunali di Casargo, Margno e Crandola e delle rispettive pro loco che si daranno da fare per offrire a bimbi e famiglie un pomeriggio di festa.

Nell’occasione sarà aperta la casetta al parco delle Chiuse, così come sapientemente addobbata dai volontari che anche quest’anno si sono impegnati per ricreare la dimora perfetta per Santa Claus. Per i ritardatari o eventuali ripensamenti resterà attiva sino a Natale la speciale cassetta postale con destinazione diretta, ovviamente, Lapponia.

Mentre l’accensione dell’albero di Natale, posto sul sagrato della Chiesa di San Bernardino, avverrà domenica 10 dicembre, dopo la Santa Messa delle 18.00.