Basket DR1. Mandello resiste un tempo alla capolista Erba

Buoni i primi venti minuti (45-41), poi il crollo

Miglior marcatore lariano Alessandro Albenga con 16 punti

ERBA – Non era certo sul campo di Erba che la Tecnoadda Mandello doveva trovare i punti per migliorare un’asfittica classifica ma, per oltre un tempo, i lariani hanno giocato alla pari con la forte formazione erbese, guidata dal coach pescatese Alessio Pesca.

Per i primi due quarti la partita è in sostanziale equilibrio, tanto che la formazione lariana va negli spogliatoi a metà gara con solo quattro punti da recuperare (45-41).

Nella ripresa la Tecnoadda resta in scia fino alla metà del terzo quarto (49-48), quando la formazione erbese ha cambiato marcia. Mandello è uscita progressivamente dalla partita, segnando solo diciotto punti totali nel secondo tempo e perdendo con un pesante 98-73.

Miglior marcatore per i lariani Alessandro Albenga a quota 16 punti. Doppia cifra anche per Cala (13) e Nasatti (12).

“Dopo due trasferte con le prime della classe, adesso inizia il vero campionato, dobbiamo assolutamente portare a casa qualche vittoria” dichiara il vice allenatore Marco Triboli.

LE BOCCE ERBA – TECNOADDA MANDELLO 98-73

PARZIALI: 26-23, 45-41, 76-59

MANDELLO: Albenga 16, Cala 13, Nasatti 12, Puglisi 8, Cazzaniga 6, De Gregorio 6, Raimondo 6, Melzi 4, Diagne 2, De Paola. All. Spandrio