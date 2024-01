Calcio Lecco. Bonazzoli post Pisa: “Non siamo stati lucidi”

Il Lecco perde 3-1 in casa contro il Pisa

Bonazzoli: “Tanti gol subiti, dato negativo da migliorare subito”

LECCO – “Non c’è stata quella voglia di trovare il pareggio subito, inoltre c’è stato tanto nervosismo in campo”. Queste le prime parole di mister Emiliano Bonazzoli dopo la sconfitta interna del Lecco contro il Pisa nella seconda gara del girone di ritorno della Serie B 23/24.

“Una gara dove il Pisa l’ha fatta sua partendo da alcuni episodi, non c’è stata quella voglia di trovare il pareggio immediatamente. Tanto nervosismo dovuto anche dalla frustrazione della sconfitta di Catanzaro e anche da quanto fatto in campo: se qualcosa non riesce, il nervosismo sale. Non siamo stati lucidi”.

Secondo il mister nel secondo tempo i suoi giocatori si sono espressi meglio: “Con più reazione e più voglia di riaprire la partita, però su due ripartenze ci hanno fatto male e abbiamo preso due gol, in particolare su quella da calcio d’angolo dovevamo essere più cattivi”.

Bonazzoli ha provato a riaprire la partita con le sostituzioni ad inizio ripresa: “Con i cambi abbiamo cercato di dare una svolta all’inerzia della gara, portando davanti Crociata per palleggiare di più con il centrocampo. Poi abbiamo inserito Salcedo per dare più spinta. Inserire adesso i nuovi arrivi è ancora presto perché devono ancora entrare nella testa degli allenatori e dello staff sia nella fase difensiva che offensiva”.

Il Lecco si è sbilanciato in avanti e nella ricerca del pareggio ha subito due ripartenze fatali: “Quando provi a riaprire la partita saltano gli schemi. Il centrocampo non è stato lucido e loro in mezzo avevano densità e non è stato semplice trovare le giocate, siamo stati in difficoltà anche sulla fascia sinistra”.

Riguardo la fase difensiva il tecnico è preoccupato, visti gli otto gol subiti in due partite: “Questo è un dato sicuramente negativo e bisogna andare a lavorarci da subito, andando ad analizzare quali problematiche ci sono, anche se il tempo è poco. Dobbiamo lavorare e continuare ad allenarci bene”.