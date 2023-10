Calcio Lecco. Verso la trasferta di Cosenza, inizia la vendita dei biglietti

Il Lecco cerca la prima vittoria a Cosenza dopo l’illusione di Cittadella

Tutte le informazioni utili ai tifosi blucelesti per acquistare i biglietti di Cosenza-Lecco

LECCO – Il Lecco di Luciano Foschi che contro il Cittadella ha sfiorato la prima vittoria nella Serie B 2023/24 vuole punti importanti per lasciare l’ultimo posto in classifica. I blucelesti sono attesi sabato, 7 settembre, allo stadio San Vito – Gigi Marulla di Cosenza per la 9^ giornata del campionato cadetto, fischio d’inizio previsto per le ore 14:00.

La società ha diramato un comunicato sulla vendita dei biglietti per la trasferta calabrese ai tifosi lecchesi: “I biglietti per il settore ospiti per assistere alla gara in programma sono acquistabilionline attraverso il sito http://www.vivaticket.it/ e presso i punti vendita Vivaticket; i punti vendita sono rintracciabili attraverso il sito https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv.”

Sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti sino alle ore 19.00 di Venerdì 6 ottobre. Inoltre, sarà possibile comprare il biglietto anche presso “Shamrock Irish Pub”, via Giuseppe Parini 5 (Lecco), tutti i giorni della settimana dalle 17:30 alle 1:00. (Venerdì 6 ottobre fino alle ore 19:00).

Il costo del biglietto per il Settore Ospiti è di 16 euro incluso di eventuale diritto di prevendita. Non sono previste riduzioni.

Si invitano i tifosi ad arrivare allo stadio muniti di titolo d’accesso e con anticipo per evitare lunghe code davanti ai varchi d’ingresso. Il biglietto acquistato via web, deve essere presentato all’ingresso in formato stampato, accompagnato da un valido documento d’identità.