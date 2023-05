Calcio Serie C. Un Lecco tutto grinta e cuore guadagna i quarti di finale dei playoff

Al “Rigamonti-Ceppi” l’eroe di serata è Battistini

Il classe ’94 pareggia la rete di Di Massimo e regala un altro traguardo storico ai blucelesti

LECCO – Obiettivo centrato per la Calcio Lecco: dopo il 2-2 dell’andata, giocata giovedì scorso allo stadio “Del Conero”, la truppa di mister Foschi pareggia nuovamente contro l’Ancona, questa volta per 1-1, e in virtù del regolamento che in caso di parità nel doppio confronto prevede il passaggio delle teste di serie, guadagna l’accesso ai quarti di finale dei playoff di Serie C.

L’eroe della serata del “Rigamonti-Ceppi” è Battistini, che al 71′ pareggia la rete con la quale Di Massimo aveva portato in vantaggio i marchigiani nel secondo minuto di recupero della prima frazione di gioco.

La partita

In avvio di gara, a differenza del match d’andata, il ritmo non è elevato con entrambe le formazioni che esercitano una fase di studio. La prima conclusione nello specchio di porta è di Pinzauti al 10′, con Perucchini che non ha comunque grandi difficoltà nell’opporsi.

Gli ospiti rispondono con un tiro al volo di Simonetti che termina ampiamente alto; sul fronte d’attacco opposto invece Zuccon sfiora il legno con un sinistro molto velenoso. Passa un solo giro di lancette è lo stesso Zuccon si trasforma in assist-man servendo ottimamente Girelli, che colpisce a botta sicura trovando la grande risposta di Perucchini.

A questo punto il Lecco prova ad accelerare; i blucelesti costruiscono alcune buone trame ma la difesa marchigiana riesce sempre a sbrogliare la situazione in qualche modo.

Nel finale di frazione però l’inerzia del match cambia totalmente: al 40′ Brogni calcia alto da ottima posizione, poi è Paolucci a farsi vedere con un esterno pericoloso al 44′. Quando il primo tempo sembra destinato ad andare in archivio sullo 0-0, ecco che nel secondo minuto di recupero Di Massimo sblocca la situazione battendo Melgrati con il gol che porta in vantaggio l’Ancona.

La ripresa si apre col Lecco subito all’attacco; dopo tre minuti Girelli, solo davanti a Perucchini seppur in posizione defilata, calcia addosso all’estremo difensore ospite. Dopo questo primo tentativo i ragazzi di Foschi non riescono più a rendersi veramente pericolosi dalle parti di Perucchini; l’Ancona dal canto suo difende con ordine e agisce di rimessa.

I blucelesti hanno comunque il merito di restare sempre in partita e al 71′ vengono premiati quando Battistini trova il colpo vincente da dentro l’area di rigore per riportare il punteggio in parità.

La rete di Battistini ribalta completamente la situazione, con l’1-1 è infatti il Lecco a qualificarsi ai quarti di finale; per quanto riguarda il rettangolo verde il gioco inizia a diminuire, di contro l’agonismo cresce ulteriormente.

L’Ancona ci prova con la forza della disperazione e all’87’ i biancorossi hanno una grande chance ma Spagnoli, in posizione di sospetto fuorigioco, si divora il gol sottoporta. Tre giri di lancette più tardi Melgrati è attento su un tentativo ospite su azione da corner.

Al 90′ sono sei i minuti di recupero concessi dal direttore di gara: nonostante l’ampio extra-time la formazione di Donadel non riesce più a creare pericoli dalle parti di Melgrati e così è il Lecco a guadagnare meritatamente il passaggio ai quarti di finale.

Tabellino

LECCO – ANCONA 1-1: Di Massimo (A) 45’+2, Battistini (L) 71′.

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Bianconi (Enrici dal 74′), Giudici, Zuccon, Galli (Ilari dal 52′), Girelli (Mangni dal 70′), Lepore, Buso (Lakti dal 74′), Pinzauti. A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Scapuzzi, Tordini, Stanga, Martorelli, Zambataro, Cusumano, Bunino, Ardizzone. All. Foschi.

ANCONA: Perucchini, Barnabà (Prezioso dal 78′), De Santis, Camigliano (Petrella dal 78′), Mezzoni (Mondonico dal 59′), Gatto, Paolucci, Brogni (Martina dal 59′), Di Massimo (Moretti dal 68′), Simonetti, Spagnoli. A disp.: Piergiacomi, Vitali, Lombardi, Melchiorri, Ruani, Pecci, Mattioli, Fantoni, Basso. All. Donadel.

ARBITRO: Sig. Carrione, sez. Castellammare di Stabia.

Playoff Serie C – ottavi di finale (ritorno)

LECCO – ANCONA 1-1 (andata 2-2)

FOGGIA – AUDACE CERIGNOLA 3-0 (andata 4-1 in favore dell’Audace Cerignola)

VIRTUS ENTELLA – GUBBIO 3-1 (andata 2-0 in favore del Gubbio)

L.R. VICENZA – PRO SESTO 2-0 (andata 2-1 in favore della Pro Sesto)

PESCARA – VIRTUS VERONA 3-1 (andata 2-2)

Formazioni qualificate ai quarti di finale: FOGGIA, LECCO, L.R. VICENZA, PESCARA, VIRTUS ENTELLA.

Formazioni già precedentemente qualificate ai quarti di finale: CESENA, CROTONE, PORDENONE