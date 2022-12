Calcio Serie D. La Casatese non si ferma più: superato anche il Villa Valle

A Villa d’Almè decide un rigore di Pontiggia (82′)

Commisso centra la quarta vittoria consecutiva e resta ai piani alti

VILLA D’ALME’ – Prosegue il magic moment della Casatese che, nel penultimo atto dell’andata del girone B di Serie D, supera in trasferta il Villa Valle col risultato di 1-0.

I ragazzi di Commisso centrano così la quarta vittoria consecutiva, dopo quelle ottenute contro Real Calepina, Varesina e Desenzano. A decidere la sfida giocata in terra bergamasca è un calcio di rigore trasformato da Pontiggia all’82’.

Grazie ai tre punti odierni i brianzoli si portano a quota 30, mantenendo la terza piazza della classifica. Il ritardo dall’Alcione Milano, vicecapolista, resta di sole tre lunghezze mentre la vetta, occupata dal Lumezzane, è più distante, lontana ancora nove punti.

Ora ai biancorossi non resta che chiudere al meglio l’anno nell’ultimo impegno ufficiale del 2022, che mercoledì 21 dicembre – ore 14.30 – li vedrà opposti al Breno sul terreno del “Comunale” di Rogoredo.

Classifica

Lumezzane 39

__________________________

Alcione Milano 33

Casatese 30

Arconatese 26

Sporting Franciacorta 25

__________________________

Virtus Ciserano Bergamo 23 (una partita in meno)

Villa Valle 23

Brusaporto 22 (una partita in meno)

Varesina 22

Ponte San Pietro 21 (una partita in meno)

Folgore Caratese 18 (una partita in meno)

Real Calepina 17

__________________________

Desenzano 17

Città di Varese 16

Seregno 15 (-2 punti) (una partita in meno)

Caronnese 12

__________________________

Sona 11

Breno 9 (una partita in meno)