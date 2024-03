Basket Serie C. Sabato al via la seconda fase

I lecchesi affronteranno Ospitaletto Basket

“Giovani ed energici, dobbiamo impostare il nostro ritmo” dichiara coach Mazzoleni

CALOLZIOCORTE – La seconda fase del campionato di Serie C prenderà il via il prossimo fine settimana. La WBT Calolziocorte di coach Angelo Mazzoleni esordirà in casa al PalaRavasio contro Ospitaletto Basket, una partita da vincere assolutamente.

“Ospitaletto in realtà è l’U19 di Brescia – dichiara l’allenatore calolziese – quindi ci troveremo di fronte una squadra che corre e di grande energia. La sfida non sarà facile, sicuramente dovremo impostarla al nostro ritmo e non al loro”.

Per quanto riguarda il resto del girone, l’allenatore non vede particolari favorite. “Le altre squadre sono più o meno come noi, forse un po’ più fisiche – conclude il coach – le considero tutte alla nostra portata, anche se è chiaro che non sarà semplice. Comunque tutto deve partire da noi, dobbiamo ricompattarci e dare il nostro meglio.

La WBT è inserita nel girone Bronze Est. Nella seconda fase affronterà le squadre provenienti dall’altro girone, andata e ritorno. Ai punti ottenuti si sommano quelli già messi via nella prima fase con le squadre del girone di Calolzio: Bottanuco, MiGames e Villasanta.

Prima del via la testa del girone ce l’ha Bottanuco con 10 punti. Calolzio ne ha 6, ma ha perso entrambe le volte contro gli avversari per cui, in caso di arrivo a pari punti, sarebbero loro a essere avanti.

Al termine del girone, la prima classificata sarà salva e resterà in C, dalla 2° alla 6° giocheranno i play-out, 7° e 8° retrocederanno in DR1.