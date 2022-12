Basket Serie C Silver. Enginux, tre non è il numero perfetto

Terza sconfitta consecutiva per la formazione lecchese

Squadra a pezzi, a Gorle senza Leonardo Meroni e Martino Rusconi

GORLE – Terza sconfitta consecutiva per l’Enginux Calolziocorte. Dopo un buon primo tempo, i calolziesi crollano verticalmente nel terzo quarto e subiscono una pesante punizione dal Bellini Gorle.

L’Enginux si presenta a Gorle in piena emergenza – scavigliati Meroni e Rusconi – ma nel primo quarto non si nota, visto che i lecchesi lo chiudono avanti di sei lunghezze (11-17). Già dalla seconda frazione i ragazzi di coach Mazzoleni iniziano a subire l’attacco bergamasco, andando al riposo in perfetto pareggio (33-33).

Nel terzo quarto è scesa in campo una sola squadra: Calolzio non segna per i primi sette minuti e viene travolta, rendendo l’ultimo quarto un lungo garbage time.

“Abbiamo perso male. Dopo un primo tempo passato sempre avanti, abbiamo fatto una pausa lunga con la presentazioni delle loro squadre e, rientrando, abbiamo lasciato tutte le energie negli spogliatoi. Avevamo qualche assenza di troppo, ben venga la pausa che ci permetterà di recuperare tutti gli infortunati” dichiara coach Angelo Mazzoleni alla fine del match.

BELLINI GORLE – ENGINUX CALOLZIOCORTE 81-52

PARZIALI: 11-17; 33-33; 62-39

CALOLZIOCORTE: Paduano, Pirovano 15, Castagna 2, Mazzoleni, Carcano 2, Minari, Longhi 6, Crippa M. 13, Tentori 8, Fontana 4, Crippa R. 2