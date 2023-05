La Resegup scalda i motori: pollice alzato per il briefing con i volontari

All’NH Hotel Pontevecchio la serata dedicata ai volontari della Resegup

Paolo Sala presidente 2Slow: “Volontari: un pilastro fondamentale nell’organizzazione della gara”

LECCO – Tradizionale briefing per gli organizzatori della Resegup con i numerosi volontari, in previsione della 12^ skyrace che si correrà sabato 3 giugno.

Ieri sera, nella splendida cornice dell’NH Hotel Pontevecchio divenuta location tradizionale per questo appuntamento, l’associazione 2Slow ha incontrato i volontari con i quali ha condiviso informazioni e linee guida per la gestione dell’evento.

“I volontari sono un pilastro fondamentale nell’organizzazione della gara – spiega il presidente 2Slow Paolo Sala – e per questo motivo vogliamo ringraziarli sin da ora per la loro disponibilità e il loro impegno”.

E ieri sera in tanti, molti sono stati i giovani e giovanissimi, si sono presentati per ricevere le disposizioni e le ultime indicazioni, oltre a ritirare la maglietta “STAFF” by Ande, griffata SoleVistaSport.

“I volontari svolgono una vasta gamma di compiti – ha precisato Sala – tra cui l’assistenza agli atleti lungo il percorso, la gestione dei punti di ristoro, e contribuiscono alla sicurezza dei partecipanti oltre ad una costante comunicazione con il nostro team. Senza di loro sarebbe impossibile organizzare un evento simile”.

Fondamentale come sempre anche il supporto degli sponsor: “Il loro apporto si conferma un elemento fondamentale per il successo dell’evento – prosegue Sala – Grazie alla generosa collaborazione dei partner commerciali, la Resegup ci consente di offrire un’esperienza straordinaria a tutti i partecipanti, creando in città un’atmosfera unica e coinvolgente”.

Intanto i numeri danno ragione alla 2Slow e confermano la Resegup quale evento sportivo più sentito e partecipato in città.

“Siamo soddisfatti di come stanno procedendo le cose – ammette Sala – Sia per quanto riguarda l’adesione dei volontari, sempre entusiasti e sempre numerosi, sia per l’adesione dei runner, che confermano i numeri dello scorso anno e, probabilmente, li migliorano”.

Un dato interessante arriva dalla partecipazione straniera: “Non ho ancora con me i dati percentuali precisi, ma abbiamo registrato un aumento sensibile di iscritti stranieri” e questo a dimostrazione di come la skyrace lecchese abbia ormai varcato i confini nazionali, confermandosi una delle gare di corsa in montagna più suggestive e spettacolari del panorama italiano.

Resta ancora un aspetto importante da sottolineare ed è la forza del gruppo 2Slow, che oltre ad aver ideato la Resegup ne è alla regia da ben 12 anni, una grande competizione che accoglie la bellezza di 1200 runner: “Siamo e restiamo un gruppo affiatato che fa dell’amicizia e della passione per lo sport e la montagna i suoi punti di forza”, conclude il presidente.

Per tutti gli appassionati di corsa in montagna e non solo non resta quindi che evidenziare in rosso la data sul calendario, ed è quella di sabato 3 giugno, quando alle 14.30, da piazza Garibaldi a Lecco, prenderà il via la 12^ edizione della Resegup.

Intanto i pettorali sono quasi esauriti, in questo momento dei 1200 disponibili ne sono stati venduti 1170 e sono solo 30 quelli rimasti, poi sarà Sold Out!

Per iscriversi c’è tempo fino martedì 23 maggio, alle ore 21.00, sulla piattaforma kronoman.net.