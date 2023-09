A Senigallia cinque medaglie per il Badminton & Croquet Club Lecco

Buona la prima per il club lecchese dopo la pausa estiva

Oro, argento e bronzo per Edvidio Milani, due argenti per Andrea Saverio

LECCO – Dopo la pausa estiva il Badminton & Croquet Club Lecco riprende l’attività agonistica e con cinque atleti si presenta al Palapanzini per il 4° Torneo GP di Senigallia e con un atleta al 4° Torneo a Livelli di Alba.

Il primo a salire sul podio e conquistare l’oro è Edvidio Milani che nel DX35 Master in coppia con Sabine Doering (15Zero) vincono una combattuta finale contro Bizzotto/Gargano (15Zero) 21*14 17*21 21*14. Milani si mette al collo anche un argento e un bronzo; nel DM35 Master con il compagno di Club Paolo Poletti perdendo la finale contro Merigo/Bisioli (GSA Chiari) 11*21 17*21, mentre nel SM35 Master accede al tabellone principale vincendo il proprio girone perdendo poi la semifinale da Roiatti (BC Milano) 17*21 16*21

L’Under 19 Andrea Saverio riprende da dove aveva lasciato conquistando due argenti; nel SM U19 si prende la finale vincendo contro A. Bianchi (Genova BC) 21*17 21*11, lasciando poi il primo gradino del podio a Izzo (Piume d’Argento BC) 10*21 7*21. Nel DX U19 in coppia con Yi Yuan Chen (15Zero), perdono in finale contro la forte coppia Altoatesina Spitaler/Langes (ASV Uberetsh) con un risultato di tutto rispetto 27*29 15*21.

Nel DM Senior Andrea Saverio con il compagno di Club Federico Lazzarini si fermano ai 16/mi di finale contro Grotti/Imam (Modena BC) 7*21 11*21 come Paolo Milani con Marco De Rubeis (New Sport) contro Carlone (Bracciano Badminton)/Sotgiu (BC Angelo Roth) 11*21 11*21.

Avvincenti e ben giocati i due incontri di SM Senior purtroppo terminati agli ottavi; Paolo Milani contro T. Bianchi (BC Genova) 17*21 20*22 e Federico Lazzarini contro Riccardi (SSV Bozen) 21*23 15*21.

DX Senior con Paolo Milani/Jenny Passerini (Badminton Senigallia) ai quarti contro Carlone (Bracciano Badminton)/De Marco (ASD Easy Play) 14*21 15*21.

SM35 Master Paolo Poletti si ferma ai gironi vincendo una partita e aggiudicandosi la quinta piazza.

Al torneo di Alba nel DX Liv A Davide Mauri in coppia con Anastasiia Inhula (Genova BC) non riesce a superare il girone di qualificazione, anche nel SM Liv B pur vincendo una partita non accede al tabellone principale.

Il Vice Presidente Edvidio Milani commenta soddisfatto: “La ripresa dell’attività agonistica ha già portato a buoni risultati, i nostri ragazzi Senior e Under hanno trovato sulla loro strada giocatori di ottimo livello ma malgrado le difficoltà hanno messo in campo tutta la loro grinta e passione come si può vedere dai risultati ottenuti”.