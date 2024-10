Atletica. A Rovellasca la lecchese Nicole Vitullo vince nel lancio del peso

Domenica pomeriggio in gara gli Esordienti per la riunione provinciale di chiusura

Argento per Giacomo Sogni nell’alto e nel peso, Ginevra Piazza sui 600m. Terzi Samuel Florez Palacino sui 50m e Samuel Nava sui 50hs

ROVELLASCA (CO) – Domenica pomeriggio, con l’organizzazione dell’Atletica Rovellasca, 18 società e ben 238 atleti hanno partecipato alle gare per la riunione di chiusura di atletica riservata alla categoria Esordienti. 10 gare, 50m, 50hs, 600m, getto del peso maschile e femminile, salto in alto maschile e salto in lungo femminile. Le due gare più numerose sono state i 50m al maschile con 44 atleti e il salto in lungo femminile con 43 atlete.

I lecchesi riescono a salire sul podio con Nicole Vitullo (Atletica Cassago) prima classificata con 10,79m nel peso di gomma di 2kg. Tre secondi posti con Giacomo Sogni (Atletica Cassago) nel peso con 10,46m e nel salto in alto con 1,20m; e con Ginevra Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) sui 600m con 2’09”80. Due terzi posti con Samuele Nava (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) per i 50hs con 9”03 e con Samuel Florez Palacino (Up Missaglia) sui 50m con 7”92.

Tutti i podi delle gare a Rovellasca

50m

1^ Rachele Maspero 7”89 (Us Oltronese), 2^ Anna Raccagni 7”94 (Atl Triangolo Lariano), 3^ Gaia D’Alberto 8”10 (Lieto Colle).

1° Sebastiano Spoto 7”82 (Atl Rovellasca), 2° Leonardo Grimaldi 7”88 (Atl Rovellasca), 3° Samuel Florez Palacino 7”92 (Up Missaglia).

50hs

1^ Vittoria De Wolf 8”64 (Cus Insubria Varese Como), 2^ Anna Raccagni 9”00 (Atl Triangolo Lariano), 3^ Emma Bollini 9”16 (Us Oltronese).

1° Alessandro Frantuma 8”80 (Atl Triangolo Lariano), 2° Leonardo Grimaldi 8”95 (Atl Rovellasca), 3° Samuele Nava 9”03 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

600m

1^ Zoe Baccaria 2’05”60 (Cus Insubria Varese Como), 2^ Ginevra 2’09”80 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Lidia Beretta 2’09”88 (Atl Urgnano).

Salto in alto

1° Alessandro Frantuma 1,25m (Atl Triangolo Lariano), 2° Giacomo Sogni 1,20m (Atl Cassago), 3° Marco Burgassi 1,15m (Lieto Colle).

Salto in lungo

1^ Isabel Verzotti 4,05” (Ag Comense), 2^ Vittoria De Wolf 4,00m (Cus Insubria Varese Como), 3^ Emma Bollini 3,96m (Us Oltronese).

Peso gomma

1^ Nicole Vitullo 10,79m (Atl Cassago), 2^ Emma Frigerio 9,05m (Us Albatese), 3^ Lara Macias Gonzalez 8,65m (Atl Rovellasca).

1° Fabrizio Fioroni 10,49m (Atl Triangolo Lariano), 2° Giacomo Sogni 10,46m (Atl Cassago), 3° Leonardo Bosisio 9,93m (Atl Triangolo Lariano).