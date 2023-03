Badminton Lecco, agli Assoluti Regionali Master tutti i lecchesi sul podio

Coach Redaelli: “Risultato storico che dà morale”

DALMINE – Nella prestigiosa e bellissima struttura del Centro Sportivo Universitario di Bergamo in quel di Dalmine, si sono svolti lo scorso fine settimana i Campionati assoluti regionali Master 2023 di Badminton.

Presenti quasi tutti gli atleti lombardi che si sono dati battaglia sui 12 campi attivi. Per il Badminton Lecco, riconferme anche per il 2023 ma il successo più esaltante è che tutti gli atleti sono saliti sul podio.

Gli atleti lecchesi si sono distinti non solo per i risultati ma anche per essere la squadra più numerosa e vincente del Campionato.

Di seguito i podi dei lecchesi:

Oro Campionessa regionale singolo femminile master 45: Piera Tocchetti

Oro Campionesse regionali doppio femminile master 45: Roberta Brenzoni con Piera Tocchetti

Oro Campioni regionali doppio misto master 55: Roberta Brenzoni con Denis Passador

Argento singolo femminile master 35: Chiara Landi

Argento doppio femminile master 35: Chiara Landi con Fiona Lesly Gray (3B badminton b.b)

Argento doppio misto master 45: Piera Tocchetti con Edvidio Milani

Argento doppio maschile master 55: Denis Passador con Edvidio Milani

Argento singolo maschile master 55: Denis Passador

Bronzo doppio misto master 35: Chiara Landi con Nicola Cattaneo

Bronzo doppio maschile master 35: Paolo Poletti con Nicola Cattaneo

Bronzo singolo maschile master 55: Edvidio Milani

Bronzo doppo maschile master 55: Massimo Rigamonti con Armando Flavio Nistoli (3B badminton b.b)

“Un risultato storico – ha commentato il coach Alessandro Redaelli – che dà morale per i prossimi campionati italiani master in programma il 22-23 aprile a Catania dove Tocchetti, Milani, Brenzoni e Passador devono difendere il titolo”.