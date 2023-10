Badminton Lecco d’oro con Edvidio Milani e Alex Cattaneo

Quattro podi conquistati dalla società nei tornei di Bolzano e Marlengo in Alto Adige

Doppia medaglia per il vicepresidente Milani. Ad arricchire il bottino anche il terzo posto di Mattia Cattaneo

LECCO – Weekend da incorniciare (d’oro) per Badminton Lecco: Alex Cattaneo ed Edvidio Milani hanno portato sul gradino più alto i colori della società in Alto Adige, rispettivamente al Grand Prix di Bolzano e al Master di Marlengo.

Quattro i podi in totale conquistati dai blucelesti, con un bottino finale di due ori, un argento e un bronzo. A distinguersi, oltre al vicepresidente Milani (che si porta a casa anche una seconda piazza nel DM55 con Dario Bisioli) e a Cattaneo, anche il fratello di quest’ultimo, Mattia Cattaneo, arrivato terzo al Grand Prix.

Ripercorriamo i momenti salienti del fine settimana. A Bolzano il piccolo Alex Cattaneo nel SM U9 conquista la medaglia d’oro superando agevolmente il girone di qualificazione vincendo due partite per poi superare in semifinale Leonardo Orlandi (SSV Bozen) 21*12 e in finale Raphael Tesler (ASV Überetsch) 21*5.

Mattia Cattaneo nel SM U13 perde la semifinale, conquistando il terzo gradino del podio, contro Alessandro Lagasio (Il Punto) 10*21 11*21. Nel DX U13 in coppia con Lea Gitterle (ASV Mals) lasciano ai quarti giocando una partita molto intensa contro Gabriel Tragust Atz/Lisa Tschimben (ASV Uberetsh) 21*14 17*21 17*21.

A Marlengo Edvidio Milani è medaglia d’oro nel SM55: supera i gironi con due partite vinte e una persa accedendo al tabellone principale. In finale sfida e vince contro Willram Kuno Pardatscher (ASV Marling) 21*14 14*21 22*20. Argento nel DM55 in coppia con Dario Bisioli (GSA Chiari) in un girone Round Robin, vincendo tre partite perdendone una.

Il commento del direttore tecnico Alessandro Redaelli: “Weekend intenso per i nostri piccoli e grandi atleti. Sono importanti momenti di valutazione, che mi danno buoni feedback sul lavoro svolto e ancora da svolgere in palestra. Sono molto contento e soddisfatto dei risultati di questo weekend, mi fanno ben sperare”.