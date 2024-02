Basket femminile. LBW, domenica riparte la seconda fase

Lecchesi impegnate nella sfida interna contro AAM

“Soddisfatte del bottino della prima fase” dichiara coach Canali

LECCO – Dopo un meritato fine settimana di riposo, le ragazze della Lecco Basket Women torneranno in campo domenica 11 febbraio nella seconda fase del campionato di Serie C. Grazie ai risultati ottenuti, le giocatrici di coach Valentina Canali sono state inserite nel girone “Gold Ovest” e disputeranno il primo match in casa alle 18 contro Accademia Alto Milanese.

“Siamo soddisfatti di come approdiamo alla seconda fase, abbiamo centrato 8 dei 12 punti disponibili ed è un buon bottino – dichiara l’allenatrice – le ultime due vittorie, con Mariano e Nibionno, fortemente volute, sono state una bella iniezione di entusiasmo e fiducia e hanno finalmente mostrato un passo in avanti dal punto di vista della “durezza” mentale”.

Il secondo girone è formato dalle migliori quattro squadre del girone C e del girone D, che creano un’unica classifica portandosi i punti degli scontri diretti avvenuti durante la prima fase. Come sottolineato da coach Canali, le lariane sono già a quota 8, col girone guidato dall’imbattuta Gallarate. In questa seconda fase le lariane affronteranno le quattro squadre provenienti dall’altro girone, con partite di andata e ritorno.

“Davanti a noi abbiamo otto partite durissime. Gallarate sembra un gradino sopra tutte, nella prima fase ha vinto tutti gli incontri senza praticamente mai faticare, ha tante giocatrici molto valide, su cui spicca Schieppati. Aba Legnano è una squadra estremamente giovane, ma dotata di grande fisicità, energia e atletismo, con un’allenatrice molto esperta e preparata. Sarà un avversario ostico e la incontreremo subito alla prima giornata. Di Corsico conosco bene diverse giocatrici, sono una squadra con buonissime qualità individuali nel comparto esterne e tanta grinta “agonistica”, forse con meno fisicità da sfruttare sotto le plance rispetto ad altre squadre, ma è una compagine assolutamente temibile. Di Tradate purtroppo sappiamo poco o niente, cercheremo di raccogliere qualche informazione prima di incontrarle“ conclude l’allenatrice.

Delle otto squadre che compongono il girone, le prime sei accederanno ai play-off, le ultime due ai play-out. L’obiettivo minimo delle blucelesti è ovviamente evitare le ultime due posizioni, puntando a restare tra la terza e la quarta piazza.