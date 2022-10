Basket. La CIA di Lecco cerca nuovi arbitri

Il 15 novembre partirà il nuovo corso

Iscrizioni aperte dai 13 anni compiuti

LECCO – La sezione lecchese della CIA – Comitato Italiano Arbitri è in cerca di nuovi fischietti che possano “rimpolpare” il numero di arbitri lecchesi, divenuto sempre più esiguo col passar degli anni.

Il corso partirà il 15 novembre alle ore 20.30 nella sede di “Sport e salute”, in via Bezzecca a Lecco, e sarà tenuto dal formatore provinciale Andrea Chersicla, arbitro che attualmente fischia in Serie A2.

Il corso sarà composto da sei lezioni e da un esame finale, e è aperto a ragazzi e ragazze che abbiano compiuto 13 anni.

“Siamo passati dai 50 arbitri e 20 ufficiali di campo del 2020 agli attuali 29 e 7, tesserati oggi. Il nucleo storico dei “vecchi” è rimasto quasi completo, sono i ragazzi giovani che abbiamo perso completamente, passando da 26 giovani a soli 6 – dichiara il delegato CIA di Lecco Janko Mauri – a livello provinciale abbiamo iniziato una collaborazione con le società del territorio, girando con i nostri formatori nelle società che abbiamo contattato e han dato disponibilità per svolgere una lezione tecnica ai loro ragazzi e spiegando loro sia alcune regole, sia il ruolo dell’arbitro e la bellezza di questa attività”.

Successivamente al corso di Arbitri partirà anche quello di Ufficiali di campo, anche se non c’è ancora una data fissata per l’inizio.

Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 328.381.16.26 o inviare un’email a cia.lc@lombardia.fip.it .