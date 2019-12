Basket. Le società lecchesi festeggiano il Natale con le giovanili

Week end di festa per tutti.

Giochi, pranzi e tanto divertimento.

LECCO – Fine settimana pre natalizio per le società del territorio lecchese. Dirigenti e giocatori delle varie prime squadre hanno festeggiato con i piccoli talenti del settore giovanile.

La prima a muoversi è stata la Gordon Olginate. La società del presidente Fausto Chiappa ha scelto di dividere la festa in due tronconi: venerdì sera spazio ai ragazzi del settore giovanile, con un’apericena conviviale organizzata insieme ai molti genitori disponibili. Sabato mattina è stato il turno dei piccoli del settore minibasket, impegnati in giochi e gare.

Entrambi gli eventi sono stati allietati dai giocatori della Serie B.

La Gimar Lecco ha festeggiato sabato pomeriggio. I blucelesti hanno fatto scendere in campo tutti i giocatori del settore giovanile, coinvolgendo anche i giocatori della prima squadra. Grande entusiasmo per la lotteria natalizia, la gara delle schiacciate – con canestro basso! – e quella del tiro da tre punti.

La Tecnoadda Mandello è stata l’ultima in ordine di tempo. Babbo Natale è giunto in riva al Lario domenica mattina. Genitori e giocatori del settore giovanile sono stati coinvolti in giochi e hanno banchettato con un pranzo conviviale, passando una giornata serena.