Basket. Mercato Serie B. Primo colpo del Lecco, preso Giacomo Bloise

Il giocatore arriva da San Vendemiano

Erbese, è cresciuto nel vivaio della Pallacanestro Cantù

LECCO – La Gimar Lecco ha messo la prima pedina sullo scacchiere del neo coach Riccardo Eliantonio, forse quella più importante. I dirigenti blucelesti hanno raggiunto l’accordo con Giacomo Bloise, playmaker erbese cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Cantù.

Bloise è un play moderno, in grado sia di far girare la squadra che di prendersi responsabilità importanti a livello offensivo, sfruttando velocità di esecuzione e grande reattività.

Il ventinovenne ha esordito giovanissimo con la maglia di Cantù in Serie A, prima di esser mandato a farsi le ossa nelle categorie inferiori. Tornato a Cantù nella stagione 2014/15, da quella successiva è sceso in serie B, dove gioca da quattro anni.

L’ultima stagione Bloise è stato avversario del Lecco con la maglia di San Vendemiano, chiudendo con 13.5 punti, 4.4 assist e 3.7 rimbalzi, tirando col 37% da oltre l’arco.

“Conosco bene la realtà di Lecco e so che ambiente troverò. Sono il primo acquisto e di conseguenza mi fa molto piacere che si inizi da me, è stimolante: cercheremo di fare un campionato importante e dare del nostro meglio – dichiara Bloise – personalmente conosco bene la serie B, oltre ad aver calcato parquet di serie A: sono un giocatore da sempre abituato a essere leader in campo, per capire al meglio le situazioni e aiutare i giovani. Tanta concretezza e leadership: il coach mi ha chiamato proprio per questo. Dal punto di vista tecnico, la mia arma principale è a livello offensivo, specialmente col tiro da tre punti. Se c’è da prendersi la responsabilità nei momenti di difficoltà faccio sempre un passo in avanti”.