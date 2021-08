Basket Serie B. Alessandro Riva giocherà a Oleggio il prossimo anno

Nuova avventura per il lungo lecchese

“Sicuri che sia pronto per essere il nostro centro titolare”

LECCO – Nuova avventura per l’ala/centro Alessandro Riva. Il prodotto delle giovanili della Gimar Lecco si è infatti accordato con l’Oleggio Magic Basket, squadra che giocherà il Girone A del prossimo campionato di Serie B.

Dopo aver esordito a soli sedici anni nel Lecco, Riva (205 cm – 1998) ha proseguito la carriera da senior in Serie B lontano dalla formazione bluceleceste, con un biennio nel Basket Golfo Piombino e, lo scorso anno, una stagione alla Sutor Montegranaro, chiusa con oltre otto punti di media a partita.

“Sono contento di essere a Oleggio, all’interno di una squadra che conta atleti di esperienza misti a giovani che però sono ormai pienamente rodati per il campionato di serie B. Ho ricevuto un benvenuto molto caloroso sia dal presidente che dal Gm, anche per questo non vedo l’ora di cominciare e conoscere bene i nuovi compagni” dichiara Riva.

“Abbiamo conosciuto Alessandro da avversario quando era a Piombino e aveva già fatto una buonissima impressione; dopo la stagione a Montegranaro è in completa crescita e siamo sicuri sia pronto per essere il nostro centro titolare – dichiara coach Filippo Pastorello – Potenza e fisicità sono i suoi punti forti, ma ha anche mani buonissime. È un lavoratore ed è sempre pronto a essere a disposizione della squadra, sono contento giocherà con noi”.