Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, che scoppola contro Nibionno

Lecchesi sconfitte col punteggio di 74-49

“Perso meritatamente contro una squadra più forte” dichiara coach Canali

COSTA MASNAGA – Pesante sconfitta per la Lecco Basket Women sul campo del Basket Nibionno. La squadra lariana ha perso col punteggio di 74-49, disputando una gara piuttosto sottotono.

Contro la prima della classe – ancora imbattuta – la Lecco Basket Women tiene bene per quasi tutto il primo quarto ma, a cavallo dei primi due parziali, subisce un pesante contraccolpo, andando negli spogliatoi con quasi venti punti da recuperare (37-19).

Per un paio di volte nel secondo tempo le lecchesi riescono a farsi nuovamente sotto, senza mai riportare il divario sotto la singola cifra (48-37). Nell’ultima frazione la maggior precisione al tiro da oltre la riga dei tre punti – nove “triple” a zero! – crea una voragine tra le squadre, fino al 74-49 finale.

Unica lariana in doppia cifra Silvia Bassani, a quota 17 punti.

“Abbiamo perso meritatamente contro una squadra più forte di noi. Probabilmente non ci stanno i 25 punti, nell’ultimo quarto, quando abbiamo sbagliato il canestro facile che ci avrebbe portato a -8 e subito invece contropiede con fallo e tiro libero supplementare, passando al -13. Da quel momento la squadra ha completamente mollato e le avversarie ci hanno chirurgicamente punito con tre triple consecutive, dilatando via via il punteggio fino a un distacco forse troppo severo – dichiara coach Valentina Canali – la sconfitta ci sta e non è un dramma, bisogna però rendersi consapevoli di quello che ci manca e lavorare più duramente in palestra, deve essere un momento da cui trarre motivazione e nuovi obiettivi, allora potremo dire che sarà servita”.

BASKET NIBIONNO – LECCO BASKET WOMEN 74-49

PARZIALI: 19-10, 37-19, 48-37

LECCO: Bassani 17, Aondio 9, Chitelotti 1, Galli, Scola 5, Donghi, Davide 5, Oddo 5, Ratti, Ciceri, Fumeo, Capellini 7. All.: Canali