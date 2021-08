Bob. Titolo italiano Under 23 e Under 26 per la MSP Lecco Bob Academy

A Cortina i campionati italiani di spinta, 4° e 5° posto assoluto per i lecchesi

“Risultati di buon auspicio in vista dei prossimi test che si svolgeranno a settembre”

LECCO – Si sono svolti a Cortina d’Ampezzo, domenica 1 agosto, i campionati italiani di spinta nelle categorie Bob a 2 e Bob a 4 che hanno visto ai nastri di partenza gli atleti della MSP Lecco Bob Academy. I lecchesi si sono classificati al 5° posto assoluto nella categoria bob a 2 e 4° assoluti nel bob a 4.

L’ equipaggio del bob a 2, composto dal pilota ossolano Marco Farina e dal frenatore mandellese Daniele Zucchi, con il quinto posto assoluto si è aggiudicato anche il primo posto di categoria e conseguente titolo italiano Under 23. L’equipaggio del bob a 4, invece, composto dal pilota Marco Farina e dai mandellesi Daniele Zucchi, Luca Alippi e Lorenzo Conti, con il 4° posto assoluto si aggiudicano anche il titolo italiano Under 26.

Grazie ai piazzamenti conquistati dai 4 equipaggi della MSP Bob Academy insieme agli atleti dello Skeleton della società Bob Cristallo di Milano (sotto i cui colori hanno potuto gareggiare i lecchesi per il titolo a squadre) è stato possibile anche classificarsi al 2° posto nella classifica per società.

Confortanti i riscontri cronometrici dei lecchesi in vista dei prossimi impegni settembrini e della apertura, nella stagione invernale, delle gare su pista ghiacciata. “Usciamo da questi campionati italiani molto soddisfatti per i piazzamenti e i risultati ottenuti –

commenta Daniele Panzeri, team manager della MSP Bob Academy -. I crono di tutti i nostri 4 equipaggi sono molto confortanti, anche se i nostri ragazzi hanno forse patito un poco una preparazione flash unita alla loro giovane età e la conseguente poca esperienza nella specialità. I risultati sono comunque di buon auspicio in vista dei prossimi test che si svolgeranno a settembre e per la successiva stagione sportiva invernale”.